बिहार में नीतीश और दिल्ली में मोदी, CM-PM का पद खाली नहीं, तेजस्वी को अमित शाह का जवाब

बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया है, लेकिन एनडीए में सीएम फेस को लेकर तरह-तरह की बातें हो रहीं थीं। कल तेजस्वी यादव ने भी घोषणा पत्र जारी करते हुए नीतीश कुमार को अमित शाह का पपेट बताया था। अब शाह ने तेजस्वी को इसका जवाब दिया है। अमित शाह ने 29 अक्टूबर को बेगूसराय में एक चुनावी रैली में कहा कि बिहार में ना सीएम का पद खाली है और ना ही दिल्ली में पीएम का पद खाली है। यहां नीतीश कुमार हैं, और वहां पीएम मोदी हैं। अमित शाह ने इस दौरान लालू-सोनिया पर कटाक्ष भी किया। अमित शाह ने कहा कि आपका नंबर नहीं लगेगा।