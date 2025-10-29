Biodata Maker

बिहार में नीतीश और दिल्ली में मोदी, CM-PM का पद खाली नहीं, तेजस्वी को अमित शाह का जवाब

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

बेगूसराय , बुधवार, 29 अक्टूबर 2025 (18:30 IST)
बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया है, लेकिन एनडीए में सीएम फेस को लेकर तरह-तरह की बातें हो रहीं थीं। कल तेजस्वी यादव ने भी घोषणा पत्र जारी करते हुए नीतीश कुमार को अमित शाह का पपेट बताया था। अब शाह ने तेजस्वी को इसका जवाब दिया है।  अमित शाह ने 29 अक्टूबर को बेगूसराय में एक चुनावी रैली में कहा कि बिहार में ना सीएम का पद खाली है और ना ही दिल्ली में पीएम का पद खाली है। यहां नीतीश कुमार हैं, और वहां पीएम मोदी हैं। अमित शाह ने इस दौरान लालू-सोनिया पर कटाक्ष भी किया। अमित शाह ने कहा कि आपका नंबर नहीं लगेगा। 
शाह ने महागठबंधन को 'ठगबंधन' बताते हुए आरोप लगाया कि लालू प्रसाद चारा, कोलतार और जमीन के बदले नौकरी घोटाले में शामिल हैं जबकि कांग्रेस 12 लाख करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल है।
शाह ने आरोप लगाया कि आईएनडीआईए (गठबंधन) पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की 'जननायक' की उपाधि छीनना चाहता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया था। अब, वे (विपक्ष) कर्पूरी जी से यह उपाधि छीनना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। लोगों ने कांग्रेस का असली चेहरा देख लिया है जिसने बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनने से रोका था। Edited by : Sudhir Sharma

