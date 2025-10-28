chhat puja

Nitish Kumar हैं BJP के Puppet, Tejashwi Yadav के बयान से NDA पर क्यों बढ़ा दबाव

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

पटना , मंगलवार, 28 अक्टूबर 2025 (19:38 IST)
Tejashwi Yadav News in hindi : बिहार चुनाव में महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसे तेजस्वी प्रण नाम दिया गया है। इस बीच तेजस्वी के एक बयान सियासी गर्माहट को तेज कर दिया है।  तेजस्वी यादव ने दबाव बढ़ा दिया है। ‘तेजस्वी प्रण’ को पटना में जारी करने के दौरान तेजस्वी ने कहा कि भाजपा नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बयान का हवाला देकर तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को भाजपा पुतले की तरह इस्तेमाल कर रही है और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी।
तेजस्वी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही पुष्टि कर दी कि अब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। INDIA गठबंधन ने मुझे मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया है, लेकिन आज तक NDA की ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या घोषणा नहीं हुई है कि NDA की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा।
तेजस्वी ने बिहार के चुनाव में केंद्रीय बलों की 1500 कंपनी लगाने की भी चर्चा की और आरोप लगाया कि अफसरों को महागठबंधन के मजबूत बूथों पर धीमा मतदान कराने कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार वोटर सजग हैं और वोट की चोरी और बेईमानी नहीं होने देंगे।

