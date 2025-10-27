Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






JDU के बाद RJD की बागियों पर बड़ी कार्रवाई, 27 नेताओं को पार्टी से निकाला

Advertiesment
हमें फॉलो करें tejashwi yadav

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

पटना , सोमवार, 27 अक्टूबर 2025 (21:56 IST)
बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच बागियों पर पार्टी का एक्शन जारी है। आरजेडी ने अपने 27 नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया है। आरजेडी का कहना है कि ये सभी नेता पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, इसीलिए इन्‍हें पार्टी से निष्‍कासित किया गया है। इससे पहले जेडीयू ने 16 बागी नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। 
ALSO READ: SIR क्या है बिहार के बाद कौनसे 12 राज्यों में होगा लागू, CEC ज्ञानेश कुमार ने क्या बताया
राजद ने पार्टी की चर्चित महिला नेता रितु जायसवाल समेत 27 लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये सभी अलग-अलग जिलों से हैं। इनमें से कुछ लोग राजद के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो कुछ लोगों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने के आरोप हैं। राजद के इन सभी 27 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने का आदेश प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने जारी कर दिया है। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels