31 अक्टूबर को 3 फिल्मों की टक्कर: Single Salma, The Taj Story और One Two Cha Cha Chaa में कौन मारेगा बाजी

31 अक्टूबर 2025 को SINGLE SALMA, THE TAJ STORY और ONE TWO CHA CHA CHAA फिल्में रिलीज हो रही हैं। ये छोटे बजट की फिल्में हैं और इनमें बड़े सितारे नहीं हैं, लेकिन अपने कंटेंट और विषय के कारण चर्चाओं में हैं। दर्शकों को लुभाने में ये कितनी कामयाब रहती हैं ये कुछ दिनों में पता चलेगा। आइए जानते हैं कि किस फिल्म में क्या खास है।

सिंगल सलमा फिल्म Single Salma एक महिला पात्र की अनूठी-हँसमुख कहानी प्रस्तुत करती है। लखनऊ जैसे छोटे शहर में रहने वाली सलमा ने अपने पूरे जीवन परिवार का सहारा बनी रहने के बाद यह महसूस किया कि उसकी पहचान आज भी “सिंगल” है यानी विवाहित नहीं हुई है, अपने निजी जीवन में पूरी तरह “सेटल” नहीं हो पाई है। सलमा को समाज और परिवार द्वारा यह सिखाया गया है कि शादी ही उसकी “सेटल” होने की मान्यता है। एक मोड़ तब आता है जब शादी की सगाई होती है लेकिन उससे पहले उसे काम के सिलसिले में लंदन जाना पड़ता है, और वहीं से उसकी ज़िंदगी में नए अनुभव और सोच-विचार के द्वार खुलते हैं।





फिल्म की खासियत उसकी आधुनिक सोच और पारंपरिक विवाह-संस्कृति के बीच बने सामाजिक द्वंद्व की सहज व्याख्या है। एक महिला की “सिंगल” रहने की स्थिति को हास्य, संघर्ष और आत्म-स्वीकृति के तत्वों के साथ दिखाया गया है। बॉलीवुड में इस तरह की कहानी अभी तक बहुत सामान्य नहीं है, इसलिए यह युवा दर्शकों विशेषकर महिला दर्शकों को आकर्षित कर सकती है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में हुमा कुरैशी हैं, साथ में श्रेयस तलपदे एवं सनी सिंह जैसे अन्य अभिनेता-अभिनेत्रियाँ भी हैं। निर्देशन की बागडोर नचिकेत सामंत ने संभाली है।

द ताज स्टोरी The Taj Story एक बोल्ड ड्रामा है, जो भारत के प्रतिष्ठित स्मारक ताजमहल के इतिहास और उसके पीछे छुपे कथित विवादों को सामने लाती है। फिल्म में मुख्य भूमिका में परेश रावल हैं, जिनका किरदार ‘विष्णु दास’ नामक एक टूर गाइड का है जो ताजमहल के इतिहास को लेकर सवाल उठाता है।







फिल्म बताती है कि विष्णु दास किस तरह ताजमहल के निर्माण, उसमें मौजूद कथित “22 बंद कमरों” तथा एक क्लासिक प्रेम-प्रतीक की परतों से खाई हुई सामाजिक व ऐतिहासिक चिंताओं को उजागर करता है। इसके माध्यम से यह सवाल उठाया गया है : क्या स्वतंत्रता के 78 साल बाद भी हम “बौद्धिक आतंकवाद” के गुलाम हैं?

हालाँकि यह फिल्म विवादों में है। इसके पोस्टर व ट्रेलर में दिखाए गए दृश्य-विचारों को लेकर सार्वजनिक नाराजगी भी हुई है। लेकिन यही विवाद फिल्म को चर्चा की ओर ले गया है। इस प्रकार, The Taj Story अपनी समय-सापेक्ष व विचारोत्तेजक टॉपिक-चुनाव के कारण बॉलीवुड में विशिष्ट रूप से खड़ी प्रतीत होती है। फिल्म का निर्देशन और लेखन तुषार अमरीश गोयल ने किया है।

वन टू चा चा चा One Two Cha Cha Chaa एक फुल-फैस्टिव कॉमेडी–एडवेंचर फिल्म है, जिसे हल्के-फुल्के मनोरंजन के लिए तैयार किया गया है। अभिषेक राज और रजनीश ठाकुर फिल्म के निर्देशक हैं। नायरा बनर्जी, आशुतोष राणा, मुकेश तिवारी, ललित प्रभाकर, अभिमन्यु सिंह प्रमुख भूमिकाओं में हैं।

फिल्म में हास्य, भ्रम, एन्टरटेनमेंट, और अप्रत्याशित घटनाओं का मिश्रण है, जहाँ पात्र एक-दूसरे के झमेले में फँसते हैं, उलझनों के बीच समाधान खोजते हैं, और अंततः दर्शकों को खूब हँसने-हंसाने का मौका मिलता है।