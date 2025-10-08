दिवाली से पहले सिनेमाघरों में सूखा: ये 5 फिल्में करेंगी दर्शकों का मनोरंजन इस शुक्रवार

बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 (05:43 IST)

दिवाली से पहले के 8-10 दिन बॉक्स ऑफिस के लिए चुनौतीपूर्ण माने जाते हैं। इस दौरान दर्शक त्योहार की तैयारियों, जैसे घर की सफाई, खरीदारी और सजावट, में व्यस्त रहते हैं। नतीजतन, थिएटरों में फुटफॉल कम होता है। यही कारण है कि निर्माता अपनी बड़ी बजट की फिल्मों को दिवाली के बाद के “फेस्टिव वीकेंड” के लिए बचाकर रखते हैं।

छोटे बजट की फिल्मों को मिलता है मौका ऐसे वक्त छोटे या मीडियम बजट की फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज़ होकर दर्शकों का ध्यान खींचने की कोशिश करती हैं। ये फिल्में कंटेंट और परफॉर्मेंस पर फोकस करती हैं, न कि स्टार पावर पर। इस हफ्ते भी पांच ऐसी फिल्में रिलीज़ हो रही हैं जो अलग-अलग जॉनर की हैं, थ्रिलर से लेकर मिस्ट्री तक।

10 अक्टूबर की रिलीज़ फिल्में 1. कंट्रोल (Control) निर्देशक: सफदर अब्बास

कलाकार: ठाकुर अनूप सिंह, रोहित रॉय, प्रिया आनंद प्रतिभाशाली आईएमए कैडेट अभिमन्यु का आदर्श जीवन उसके बहनोई देव की आत्महत्या से बिखर जाता है। अभिमन्यु जब जाँच करता है, तो उसे पता चलता है कि देव को एक जटिल, संगठित आपराधिक नेटवर्क ने ठगा था। न्याय की शपथ लेते हुए, अभिमन्यु और उसके आईएमए दोस्त एक स्टाइलिश, एक्शन से भरपूर साहसिक यात्रा शुरू करते हैं, जहाँ वे अपने विशेष कौशल का उपयोग करके धोखेबाजों के नेटवर्क को ध्वस्त करते हैं और हज़ारों पीड़ितों को न्याय दिलाते हैं।

2. लॉर्ड कर्जन की हवेली (Lord Curzon Ki Haveli) निर्देशक: अंशुमन झा

कलाकार: अर्जुन माथुर, रासिका दुग्गल यह एक ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर है जिसमें एक ब्रिटिश हवेली में डिनर पार्टी रहस्यमयी मोड़ ले लेती है। फिल्म का माहौल डार्क, सस्पेंस से भरा और ट्विस्ट से लबालब है। इसे कई अंतरराष्ट्रीय फेस्टिवल्स में सराहा जा चुका है।

3. सायरा खान केस (The Saira Khan Case) निर्देशक: स्वाति चौहान, करण राजदान

कलाकार: रजनीश दुग्गल, पूनम दुबे विदेश में एक क्रूर तलाक के बाद, एक दृढ़ मां दमनकारी कानूनों को चुनौती देती है और भारत की धर्मनिरपेक्ष अदालतों के माध्यम से लड़ती है - न्याय और साहस की एक शक्तिशाली यात्रा में अपने बच्चों, अपने अधिकारों और अपनी गरिमा के लिए लड़ती है।

4. खेल पासपोर्ट का (Khel Passport Ka) निर्देशक: अर्जुन राज

कलाकार: राजवंत शर्मा, गौरी शंकर एक व्यक्ति किसी विदेशी देश में अपना पासपोर्ट और कागजात खो देता है, जिसके कारण वह एक आपराधिक नेटवर्क में फंस जाता है, जहां से उसे भागने और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।

5. ट्रॉन: एरेस (Tron: Ares) (डब फिल्म) निर्देशक: जोआकिम रॉनिंग

कलाकार: जारेड लेटो, इवान पीटर्स, गिलियन एंडरसन हॉलीवुड की मशहूर Tron फ्रैंचाइज़ी की यह नई फिल्म डिजिटल यूनिवर्स और मानव दुनिया के टकराव पर आधारित है। इसमें एक्शन, टेक्नोलॉजी और शानदार विजुअल इफेक्ट्स का संगम है। हिंदी में डब होकर यह फिल्म भी दर्शकों के लिए रिलीज़ हो रही है।

त्योहार से पहले छोटा लेकिन दिलचस्प वीकेंड हालांकि यह हफ्ता बॉक्स ऑफिस पर शांत रहने वाला है, लेकिन इन फिल्मों की विविधता दर्शकों को विकल्प जरूर देती है। हर फिल्म में अलग जॉनर और प्रयोग है, जो मनोरंजन के साथ सोचने पर भी मजबूर करेगा। दिवाली की बड़ी रिलीज़ से पहले यह हफ्ता "कंटेंट सिनेमा" के लिए अहम साबित हो सकता है।