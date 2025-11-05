राहुल गांधी ने वोट चोरी पर फोड़ा हाइड्रोजन बम, कहा- हरियाणा में 8 में से 1 वोटर नकली

Rahul Gandhi on vote theft: रायबरेली से कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपना बहुप्रतीक्षित 'हाइड्रोजन बम' फोड़ते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में एक पूरे प्रदेश की चोरी हो गई। राहुल ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ईसी भाजपा की मदद कर रहा है। राहुल ने कहा- हरियाणा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में वोट चोरी पकड़ी गई।

उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस 22 हजार 779 वोटों से विधानसभा चुनाव हारी थी, जबकि इस राज्य में करीब 25 लाख वोटों की चोरी हुई। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा की प्रचंड जीत को चुरा लिया गया। इस मुद्दे पर राहुल पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले चुके हैं। तब उन्होंने इसे 'एटम बम' नाम दिया था। 66 दिन पहले राहुल ने कहा था कि वे इसी मुद्दे पर 'हाइड्रोजन बम' फोड़ेंगे। आइए जानते हैं राहुल गांधी ने और क्या कहा....

