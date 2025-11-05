Biodata Maker

Weather Update : पहाड़ों राज्‍यों में बर्फबारी ने गिराया तापमान, जानिए कैसा है मौसम

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 5 नवंबर 2025 (11:26 IST)
Weather Update News : देशभर के अधिकांश हिस्सों में ठंड ने दस्तक दे दी है। पहाड़ों राज्‍यों में बर्फबारी ने तापमान गिरा दिया है। जिससे गुलाबी ठंड के बाद अब कड़ाके की सर्दी धीरे-धीरे अपना प्रकोप दिखा रही है। दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद तापमान गिरा है और प्रदूषण की समस्या भी बनी हुई है। प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। यूपी-बिहार में भी ठंड का असर दिखने लगा है। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। राजस्थान में मौसम के बदलने से कई जिलों में बारिश का दौर शुरू हो गया। मध्यप्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी का दौर भी जारी रह सकता है।

खबरों के अनुसार, देशभर के अधिकांश हिस्सों में ठंड ने दस्तक दे दी है। पहाड़ों राज्‍यों में बर्फबारी ने तापमान गिरा दिया है। जिससे गुलाबी ठंड के बाद अब कड़ाके की सर्दी धीरे-धीरे अपना प्रकोप दिखा रही है। दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद तापमान गिरा है और प्रदूषण की समस्या भी बनी हुई है। प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है।
दिल्ली NCR में बुधवार को भी हवा खराब श्रेणी में बनी हुई है। हालांकि तेज हवाएं चलने की वजह से मंगलवार के मुकाबले हवा की गुणवत्ता में कुछ सुधार दिखाई दे रहा है। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर को देखते हुए उसकी रोकथाम के लिए ग्रेप-2 लागू किया जा चुका है।
यूपी-बिहार में भी ठंड का असर दिखने लगा है। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। राजस्थान में मौसम के बदलने से कई जिलों में बारिश का दौर शुरू हो गया। मध्यप्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी का दौर भी जारी रह सकता है।
मौसम विभाग ने 6-7 तारीख से पूरे यूपी समेत बिहार में कड़ाके की ठंड की चेतावनी दे दी है। मध्यप्रदेश का मौसम बदलने लगा है। ग्वालियर-चंबल में ठंडी हवाएं चल रही हैं और कई जिलों में सुबह कोहरा छाने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट होगी, जबकि कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी का दौर भी जारी रह सकता है।
 
यूपी में भी ठंड ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह के वक्त पड़ रहे कोहरे से मौसम ठंडा हो रहा है। इसके साथ ही विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। IMD के अनुसार आज लखनऊ में मौसम साफ रहेगा और प्रदेश के अधिकांश हिस्से में हल्की धुंध रहने की संभावना है।
उत्तराखंड में न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है और शीतलहर का असर महसूस किया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए बारिश और ठंड का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में मौसम के बदलने से राज्य में कई जिलों में फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया।

पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान में मौसम ने पलटी मारी है। तमिलनाडु में भारी बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ था, वो मानसून के चले जाने के बाद भी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी राज्य में कई जिलों में बारिश का सिलसिला बना हुआ है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा में अगले 48 घंटों में रुक-रूककर बादल बरस सकते हैं।
