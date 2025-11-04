Train Accident : छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बड़ा ट्रेन हादसा, 4 की मौत, कई लोग घायल

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। मीडिया खबरों के मुताबिक खड़ी मालगाड़ी के ऊपर यात्री ट्रेन चल चढ़ गई। इसमें 4 लोगों की मौत की खबर है।मीडिया खबरों के मुताबिक इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। टक्कर के बाद कई डिब्बे पटरी से उतर गए। डिब्बे में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। 20 से 25 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा सूचित किया जाता है कि एक अप्रत्याशित स्थिति के मद्देनज़र यात्रियों एवं उनके परिजनों की सुविधा हेतु निम्न हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं — आपातकालीन संपर्क: बिलासपुर – 7777857335, 7869953330 ???? चांपा – 8085956528 रायगढ़ – 9752485600

हादसा गटौरा-बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास लाल खदान इलाके में हुआ है। SP रजनेश सिंह, कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे हैं। हादसे के बाद रेलवे और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गईं। लोको पायलट फंसा रहा, जिसे निकाला गया है। रेस्क्यू टीमों ने अब तक कई यात्रियों को सुरक्षित निकाला है, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों का ट्रेन अंदर ही इलाज चल रहा है। पूरे रूट पर ट्रेनों का संचालन ठप कर दिया गया है। कई एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों को रद्द या रूट डायवर्ट किया गया है। (photo : Social media) Edited by : Sudhir Sharma