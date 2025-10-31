1st november special day: 01 नवंबर: मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस, जानें 10 रोचक बातें

Chhattisgarh Foundation Day : 1 नवंबर, भारत के दो महत्वपूर्ण राज्यों, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन इन राज्यों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और विकासात्मक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मध्यप्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ।



ये दोनों राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य स्थित हैं और कृषि, संस्कृति, किलों, जलप्रपात, और प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध हैं। इस दिन दोनों राज्यों के लोग अपनी सांस्कृतिक धरोहर, इतिहास और विकास की यात्रा को याद करते हुए गर्व के साथ इसे मनाते हैं।

यहां पर 10 रोचक बातें दी जा रही हैं जो इन राज्यों के स्थापना दिवस से संबंधित हैं:

1. मध्यप्रदेश का गठन: मध्यप्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यह राज्य पहले केंद्रीय प्रांत का हिस्सा था और इसके गठन के बाद इसे मध्यभारत के रूप में जाना गया। 2000 में छत्तीसगढ़ का अलग राज्य बनने तक, मध्यप्रदेश सबसे बड़ा राज्य था। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को देश के 26वें राज्य के रूप में हुआ।

2. छत्तीसगढ़ का गठन: छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। पहले यह मध्यप्रदेश का हिस्सा था। छत्तीसगढ़ की स्थापना से पहले यह क्षेत्र 'छत्तीसगढ़ मंडल' के नाम से जाना जाता था। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन राज्य की स्थानीय जरूरतों और विकास के लिए किया गया था।

3. नाम का अर्थ: ' मध्यप्रदेश' का अर्थ है 'केंद्र में स्थित प्रदेश' और 'छत्तीसगढ़' का अर्थ है 'छत्तीस गढ़' यानी 36 किलों का प्रदेश। यह नाम छत्तीसगढ़ क्षेत्र के ऐतिहासिक किलों की संख्या से जुड़ा हुआ है।

4. राजधानी: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल है, जो एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र है। वहीं, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, जो राज्य का वाणिज्यिक और प्रशासनिक केंद्र है।

5. भूतपूर्व राज्य: मध्यप्रदेश का गठन पहले भारतीय राज्य 'मध्‍यभारत' और 'भोपाल राज्‍य' के मिलाने से हुआ था। वहीं, छत्तीसगढ़ पहले छत्तीसगढ़ मंडल और उड़ीसा राज्य का हिस्सा था।

6. हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा: मध्यप्रदेश में हिंदी राज्य की प्रमुख भाषा है, जबकि छत्तीसगढ़ में हिंदी के साथ-साथ छत्तीसगढ़ी भाषा भी बहुत प्रचलित है, जो यहां की लोक संस्कृति का अहम हिस्सा है।

7. कृषि आधारित अर्थव्यवस्था: दोनों राज्य कृषि प्रधान हैं, और यहां के लोग मुख्य रूप से खेती-बाड़ी पर निर्भर हैं। मध्यप्रदेश को 'भारत का अनाज गोदाम' कहा जाता है, जबकि छत्तीसगढ़ को 'धान का कटोरा' कहा जाता है क्योंकि यहां धान की बहुत अधिक पैदावार होती है।

8. संस्कृति और कला: मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में प्राचीन और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर है। मध्यप्रदेश में कांची और सांची जैसे विश्व धरोहर स्थल हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में राठ-चरण, पंथी नृत्य, और सुआ नृत्य जैसे लोक नृत्य और कला प्रमुख हैं।

9. प्राकृतिक संपदा: इन दोनों राज्यों में प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है। मध्यप्रदेश में कांची, कचनार, और कांची वॉटरफॉल जैसे जलप्रपात और गहरी घाटियां हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में कांगेर वैली नेशनल पार्क और सरगुजा वाइल्डलाइफ सेंचुरी जैसी जैविक विविधता से समृद्ध जगहें हैं।

10. इतिहास में योगदान: मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक महत्व बहुत बड़ा है। यहां पर गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, और चंदेल राजवंश जैसे ऐतिहासिक साम्राज्यों का प्रभाव रहा है। साथ ही, छत्तीसगढ़ क्षेत्र ने स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जहां के लोग महात्मा गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े थे।





इन राज्यों का गठन न केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि दोनों राज्यों की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक पहचान को भी नया आयाम मिला। 1 नवंबर को इन राज्यों के नागरिक गर्व और खुशी के साथ इस दिन को मनाते हैं।