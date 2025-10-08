Indian Air Force Day 2025: भारतीय वायु सेना की स्थापना कब हुई थी? जानें इस दिन की खास 5 अनसुनी बातें

1. 'रॉयल इंडियन एयरफोर्स: 'रॉयल' उपाधि और उसका हटना: स्थापना के समय भारतीय वायु सेना को 'रॉयल इंडियन एयरफोर्स' (Royal Indian Air Force - RIAF) के नाम से जाना जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा में जापानियों के खिलाफ उत्कृष्ट प्रदर्शन के सम्मान में, 1945 में किंग जॉर्ज VI द्वारा इसके नाम में 'रॉयल' शब्द जोड़ा गया था। लेकिन भारत के गणतंत्र बनने के बाद, 1950 में इसके नाम से 'रॉयल' (Royal) शब्द हटा दिया गया और यह भारतीय वायु सेना (Indian Air Force - IAF) बन गई।