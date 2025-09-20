अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस: अराजकता के बीच शांति, कीचड़ में खिले कमल की तरह बनो

- गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर

मरुस्थल में पानी की बोतल का मूल्य एक झरने के पास से कहीं अधिक होता है। जब चारों ओर शांति हो और आप शांत हों, तो उसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। परंतु जब चारों ओर सब बिखर रहा हो और तब भी आप अपनी मुस्कान बनाए रखें, तभी शांति का असली मूल्य है। जब लोग आपको दोष दें, जब वे आपको समझ न पाएं - तब मुस्कुराते रहने की आंतरिक शक्ति चाहिए। जब आप अराजकता और भ्रम से घिरे हों, तभी सबसे अधिक शांति की आवश्यकता होती है। आनंद अराजकता से ही निकलता है, और अराजकता का आनंद लेने की क्षमता ही आत्मज्ञान है।