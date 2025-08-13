हर साल 13 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व अंग दान दिवस का महत्व क्या है? जानें अंगदान क्यों एक महादान है और यह कैसे किसी को दूसरा जीवन दे सकता है। इस लेख में माध्यम से इसके बारे में जानकारी दी गई है।
क्यों मनाया जाता है विश्व अंग दान दिवस: Why is World Organ Donation Day celebrated
यह दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों के मन से अंगदान से जुड़ी भ्रांतियों और गलतफहमियों को दूर किया जा सके। इसके साथ ही, उन दानदाताओं को सम्मानित करना है जिन्होंने अपने जीवनकाल में या मृत्यु के बाद अपने अंगों को दान करके दूसरों को नया जीवन दिया है।
• मानवता को बढ़ावा: अंगदान समाज में मानवता, सहानुभूति और सेवा भाव को बढ़ावा देता है, जिससे एक बेहतर और संवेदनशील समाज का निर्माण होता है।
• जीवन बचाने के लिए: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, हर साल लाखों लोग अंग विफलता (organ failure) के कारण समय से पहले मर जाते हैं, जबकि अंगदान से उनकी जान बच सकती है।
• एक व्यक्ति कई जीवन बचा सकता है: एक व्यक्ति का अंगदान जैसे- दिल, फेफड़े, किडनी, लीवर, आंखें आदि आठ लोगों की जान बचा सकता है और कई और लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकता है।
विश्व अंग दान दिवस 2025 की थीम: World Organ Donation Day 2025 theme
इस वर्ष, विश्व अंग दान दिवस 2025 की थीम है: 'आंसरिंग द कॉल' (Answering the Call) तय की गई है। यह एक 'कॉल टू एक्शन' है ताकि रोगियों और उनके परिजनों को सहयोग मिल सके। साथ ही यह थीम लोगों से अंगदान के लिए आगे आने और जरूरतमंदों की मदद करने का आह्वान करती है।
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: लेफ्ट हैंडर्स डे कब और क्यों मनाया जाता है, जानें कारण, इतिहास और महत्व