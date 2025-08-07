दिनभर की थकान और कमजोरी से हैं परेशान? ये 10 देसी सप्लीमेंट्स देंगे जबरदस्त ताकत

foods for stop weakness: आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में ऊर्जा की कमी यानी Fatigue एक आम समस्या बन चुकी है। चाहे ऑफिस का तनाव हो, घर की ज़िम्मेदारियाँ हों या हेल्थ से जुड़ी चुनौतियां, हम में से कई लोग अक्सर खुद को थका हुआ, सुस्त और अनमोटिवेटेड महसूस करते हैं। ऐसे में न सिर्फ हमारा काम प्रभावित होता है, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी गिरने लगता है। हालांकि अच्छी नींद, संतुलित आहार और एक्सरसाइज़ जरूरी हैं, लेकिन कई बार शरीर को अतिरिक्त सपोर्ट की भी जरूरत होती है। यही सपोर्ट देते हैं एनर्जी बूस्टिंग सप्लीमेंट्स, खासतौर पर वो जो भारतीय मूल के हों और आयुर्वेदिक या प्राकृतिक तत्वों से बने हों।

इस लेख में हम बात करेंगे 10 टॉप इंडियन सप्लीमेंट्स की, जो आपको दिनभर एनर्जेटिक रखने, थकान से लड़ने और जीवन में फोकस बढ़ाने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं इनकी खूबियों के बारे में विस्तार से।

1. अश्वगंधा अश्वगंधा एक प्राचीन आयुर्वेदिक हर्ब है जो शरीर की ताकत बढ़ाने, तनाव को कम करने और मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ावा देने में मदद करता है। यह Cortisol हार्मोन को बैलेंस करता है, जिससे मानसिक थकान में राहत मिलती है। दिन में दो बार अश्वगंधा कैप्सूल या चूर्ण लेना फायदेमंद होता है।

2. शिलाजीत शिलाजीत हिमालय की चट्टानों से निकलने वाला एक शक्तिशाली खनिज है, जो शरीर की कोशिकाओं को पोषण देकर थकान कम करता है। इसमें फुल्विक एसिड होता है, जो ऊर्जा निर्माण में सहायक होता है। यह स्टैमिना, इम्यूनिटी और पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है।

3. त्रिफला त्रिफला तीन फलों, हरड़, बहेड़ा और आंवला का मिश्रण है। यह शरीर से विषैले तत्वों को निकालता है, पाचन को सुधारता है और लंबे समय तक एनर्जी बनाए रखने में मदद करता है। डेली त्रिफला पाउडर या टैबलेट लेने से शरीर हल्का और ऊर्जावान महसूस करता है।

4. ब्राह्मी अगर आप थकान के साथ-साथ फोकस की कमी भी महसूस करते हैं तो ब्राह्मी आपके लिए आदर्श हर्ब है। यह दिमाग को तेज करता है, याद रखने की केपेसिटी बढ़ाता है और मानसिक थकान को कम करता है। स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ये बेहद उपयोगी है।

5. गिलोय गिलोय एक शक्तिशाली आयुर्वेदिक औषधि है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मज़बूत बनाती है। यह थकान को कम करती है और शरीर को वायरस, बैक्टीरिया आदि से लड़ने के लिए तैयार रखती है। इसके जूस या कैप्सूल का सेवन रोज़ाना किया जा सकता है।

6. मुलेठी मुलेठी सिर्फ गले के लिए नहीं, बल्कि एनर्जी बढ़ाने के लिए भी कारगर है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-इंफ्लेमेटरी तत्व होते हैं जो शरीर को ताकत देते हैं। इसका चूर्ण या काढ़ा नियमित रूप से लेने से थकावट और कमजोरी दूर होती है।

7. आंवला आंवला शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और विटामिन C का बेहतरीन स्रोत है। यह शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करता है, त्वचा को निखारता है और एनर्जी बनाए रखता है। आप इसका सेवन जूस, पाउडर या कैंडी के रूप में कर सकते हैं।

8. कोकम सिरप गर्मियों में डिहाइड्रेशन एक आम समस्या होती है, जिससे शरीर में थकान और चक्कर आ सकते हैं। कोकम सिरप शरीर को ठंडक देता है और प्राकृतिक तरीके से ऊर्जा लौटाता है। यह पेट के लिए भी काफी लाभकारी है।

9. कपूर काचरी यह कम चर्चित लेकिन बेहद असरदार आयुर्वेदिक औषधि है, जो शरीर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है और नई ऊर्जा प्रदान करती है। इसे चूर्ण के रूप में उपयोग किया जा सकता है, खासकर पुराने रोगों से पीड़ित लोगों के लिए।

10. मैथी दाना मैथी दाना में आयरन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर में खून की मात्रा बढ़ाते हैं और थकावट को दूर करते हैं। इसका सेवन रात में भिगोकर सुबह खाली पेट करने से जबरदस्त फायदे मिलते हैं।

