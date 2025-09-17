Dharma Sangrah

Happy Birthday to Narendra Modi ji: विकास, विश्वास और नेतृत्व का प्रतीक– नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई!

एक व्यक्तित्व, जिसने भारत को नई दिशा दी – जन्मदिन मुबारक नरेंद्र मोदी जी!

, बुधवार, 17 सितम्बर 2025 (10:05 IST)
Birthday On Narendra Damodardas Modi: भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को मनाया जा रहा है। वे एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 2014 से कार्यरत हैं। इस बार मोदी जी अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। भारत की राजनीति में कई महान नेताओं ने देश को दिशा दी है, लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो देश की आत्मा से जुड़ जाते हैं। ऐसे ही हैं भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं।ALSO READ: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक

नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की कुछ खास बातें इस प्रकार हैं:
 
1. दृढ़ निश्चयी और कर्मठ: वे अपने फैसलों पर अडिग रहते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए जी-तोड़ मेहनत करते हैं। चाहे वह नोटबंदी जैसा बड़ा फैसला हो या फिर स्वच्छ भारत अभियान, उन्होंने हर कार्य में अपनी पूरी ताकत झोंकी है।
 
2. दूरदर्शी सोच: उनका मानना है कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए आज से ही तैयारी करनी चाहिए। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्ट-अप इंडिया जैसी योजनाएं इसी दूरदर्शिता का परिणाम हैं।
 
3. कुशल वक्ता: वे एक बहुत ही प्रभावी और कुशल वक्ता हैं। उनके भाषण में जोश और आत्मविश्वास साफ झलकता है। वे अपनी बातों को आम लोगों तक पहुंचाने में माहिर हैं।
 
4. राष्ट्रीय गौरव पर जोर: वे हमेशा भारत की संस्कृति, इतिहास और विरासत पर गर्व करने की बात करते हैं। उनका मानना है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए।
 
5. तकनीकी का उपयोग: वे तकनीक का बहुत बेहतर इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से वे सीधे जनता से जुड़ते हैं और अपनी योजनाओं व विचारों को साझा करते हैं।
 
6. सादगी और अनुशासन: वे अपने व्यक्तिगत जीवन में सादगी और अनुशासन का पालन करते हैं। सुबह जल्दी उठना, योग करना और अपने काम में पूरी तरह से समर्पित रहना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है।
 
ये कुछ खास बातें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को दर्शाती हैं। उनके जन्मदिन के अवसर पर देश और दुनिया से लोग उन्हें उनके काम और व्यक्तित्व के लिए शुभकामनाएं देते हैं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।

