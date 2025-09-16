Festival Posters

PM Modi Birthday: पीएम मोदी 75 साल के हुए: जन्मदिन की खास बातें

राष्ट्र निर्माण को समर्पित एक जीवन: पीएम मोदी के जन्मदिन पर खास

WD Feature Desk

, मंगलवार, 16 सितम्बर 2025 (16:40 IST)
Narendra Modi Biography: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को मनाया जाता है। वे 1950 में वडनगर, गुजरात में जन्मे थे। नरेंद्र मोदी का जीवन संघर्ष, संकल्प और समर्पण की मिसाल है। उन्होंने एक सामान्य परिवार से उठकर देश के सबसे उच्च पद तक का सफर तय किया है। आइए जानते हैं उनके जीवन की कुछ खास बातें...ALSO READ: पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन: 17 सितंबर 2025, जानिए कैसा रहेगा उनका 2026 का भविष्यफल
 
प्रारंभिक जीवन: नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर कस्बे में हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदरदास मूलचंद मोदी और माता का नाम हीराबेन मोदी था। वे अपने छह भाई-बहनों में तीसरे नंबर पर हैं। उनका बचपन काफी संघर्षों भरा रहा। उनके पिता वडनगर रेलवे स्टेशन पर एक चाय की दुकान चलाते थे, और मोदी भी बचपन में उनकी मदद करते थे। यहीं से उनका मशहूर 'चायवाला' का सफर शुरू हुआ। 
 
शिक्षा: उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा वडनगर से पूरी की। बचपन से ही वे वाद-विवाद और नाटकों में काफी रुचि रखते थे। 17 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और भारत के विभिन्न हिस्सों में यात्रा करने लगे। इस दौरान उन्होंने कई धार्मिक स्थलों और आश्रमों का दौरा किया, जिसने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। बाद में उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री प्राप्त की।
 
राजनीतिक और सामाजिक जीवन: मोदी का राजनीतिक सफर 8 साल की उम्र में शुरू हुआ, जब वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े। 1971 में वे औपचारिक रूप से RSS के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। इस दौरान उन्होंने समर्पण, देशभक्ति और सामाजिक सेवा का पाठ सीखा।
 
आपातकाल (1975-1977) के दौरान वे भूमिगत हो गए और लोकतंत्र की बहाली के लिए काम किया। 1985 में वे RSS से भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो गए। पार्टी में उन्होंने संगठनात्मक कार्यों में अहम भूमिका निभाई और गुजरात में पार्टी को मजबूत करने के लिए काफी काम किया।
 
मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक का सफर: 
* गुजरात के मुख्यमंत्री: 2001 में, उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। उन्होंने लगभग 13 साल तक इस पद पर काम किया और गुजरात के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनके कार्यकाल में गुजरात ने तेज गति से आर्थिक और औद्योगिक विकास किया।
 
* भारत के प्रधानमंत्री: 2014 के लोकसभा चुनाव में, उन्होंने बीजेपी का नेतृत्व किया और पार्टी को भारी बहुमत से जीत दिलाई। 26 मई 2014 को उन्होंने भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके बाद 2019 और 2024 के चुनावों में भी बीजेपी ने उनके नेतृत्व में शानदार जीत दर्ज की, जिससे वे लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने।
 
प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कई महत्वपूर्ण योजनाएं और नीतियां शुरू की हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, जन धन योजना, आयुष्मान भारत, आदि। नरेंद्र मोदी का जीवन एक साधारण व्यक्ति से देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने की एक प्रेरणादायक कहानी है।

भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को जन्मदिवस पर कोटि-कोटि शुभकामनाएं!

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: पीएम नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को करेंगे धार में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का भूमिपूजन


