Essay on Narendra Modi: विश्व मंच पर भारत की बुलंद आवाज करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हिन्दी में प्रभावशाली निबंध

नरेंद्र मोदी: एक व्यक्तित्व, जिसने भारत को नई दिशा दी

WD Feature Desk

, मंगलवार, 16 सितम्बर 2025 (15:55 IST)
Narendra Modi par nibandh: नरेंद्र मोदी भारत के महत्वपूर्ण नेताओं में शामिल हैं। उन्होंने एक चाय बेचने वाले के रूप में अपने जीवन की साधारण शुरुआत की और आज वे भारत के वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, जो कि देश के सबसे प्रभावशाली और लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। आइए यहां पढ़ें भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत नरेंद्र दामोदरदास मोदी पर रोचक निबंध...
 
प्रस्तावना: भारतीय राजनीति के क्षितिज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी एक ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं, जिन्होंने न केवल देश की दिशा को बदला है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की पहचान को भी एक नई ऊंचाई दी है। एक साधारण परिवार से निकलकर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने का उनका सफर प्रेरणादायक है। उनके नेतृत्व में भारत ने आर्थिक, सामाजिक और कूटनीतिक क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं।
 
प्रारंभिक जीवन और राजनीतिक सफर: नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। उनका बचपन अभावों में बीता, जहां वे अपने पिता की चाय की दुकान पर काम करते थे। युवावस्था में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े और उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र सेवा को समर्पित कर दिया।
 
सन् 1987 में वे भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में शामिल हुए और अपनी संगठनात्मक क्षमता के कारण जल्द ही पार्टी में महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया। 2001 में, उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। अपने 13 साल के कार्यकाल में, उन्होंने गुजरात को विकास और सुशासन के एक मॉडल के रूप में स्थापित किया। 'वाइब्रेंट गुजरात' जैसे पहल के माध्यम से उन्होंने राज्य में निवेश आकर्षित किया और विकास को गति दी।
 
प्रधानमंत्री के रूप में प्रमुख नीतियां और योजनाएं: 2014 के लोकसभा चुनाव में, 'अच्छे दिन' और 'विकास' के नारे के साथ उन्होंने बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिलाया और भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण योजनाएं और नीतियां लागू की गईं, जिनका उद्देश्य भारत को एक आधुनिक और सशक्त राष्ट्र बनाना है। 
 
* आर्थिक और विकासात्मक: उन्होंने डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत की, ताकि देश को तकनीकी रूप से उन्नत और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। वस्तु एवं सेवा कर (GST) को लागू करना एक बड़ा आर्थिक सुधार था, जिसने 'एक देश, एक कर' की अवधारणा को साकार किया।
 
* सामाजिक और कल्याणकारी: स्वच्छ भारत अभियान ने देश में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाई। प्रधानमंत्री जन धन योजना ने करोड़ों लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा, जबकि आयुष्मान भारत ने गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान कर बड़ी राहत दी। उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिए गए।
 
* विदेश नीति: प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के बड़े नेताओं के साथ मजबूत संबंध स्थापित किए और भारत की विदेश नीति को अधिक सक्रिय बनाया। योग दिवस को वैश्विक मान्यता दिलाना और संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका बढ़ाना उनके कूटनीतिक प्रयासों का ही परिणाम है।
 
प्रभाव और लोकप्रियता: नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण उनका संवाद कौशल है। 'मन की बात' कार्यक्रम के माध्यम से वे सीधे जनता से जुड़ते हैं। उनका व्यक्तित्व और कार्यशैली उन्हें एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में प्रस्तुत करती है। हालांकि, उनके कई फैसलों पर देश में बहस भी हुई है, लेकिन उनके समर्थक उन्हें एक साहसी और दूरदर्शी नेता मानते हैं जो भारत को 'विश्व गुरु' बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं।
 
उपसंहार: नरेंद्र मोदी का राजनीतिक जीवन चुनौतियों और उपलब्धियों का एक अनूठा मिश्रण है। उन्होंने भारतीय राजनीति में नेतृत्व की एक नई शैली स्थापित की है, जो विकास, राष्ट्रवाद और सुशासन पर केंद्रित है। भले ही उनके बारे में अलग-अलग राय हो सकती है, लेकिन यह निर्विवाद है कि उन्होंने भारत की राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनका 'न्यू इंडिया' का संकल्प एक ऐसे भारत की परिकल्पना है जो आत्मनिर्भर, विकसित और वैश्विक शक्ति हो।
 
नरेंद्र मोदी 9 जून 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, जो कि इंदिरा गांधी और नेहरू जी के बाद ऐसा करने वाले तीसरे नेता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।

