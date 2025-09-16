लेखिका सपना सी.पी. साहू स्वप्निल को नेशन बिल्डर अवार्ड

इंदौर शहर की लेखिका सपना सी.पी. साहू को नेशन बिल्डर अवार्ड 2028 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह राष्ट्रीय स्तरीय पुरस्कार लेखक के रूप में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है।

यह सम्मान समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियां मौजूद रहीं। यह पुरस्कार सिने तारिका जया प्रदा जी, सांसद शंकर लालवानी, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी के कर-कमलों से प्रदान किया गया।

इस अवसर पर मंच पर इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव, संपादक श्रीमती शोभना मिश्रा, प्रबंधक विरेन्द्र मिश्रा, मनीष शर्मा (मामा), विनय मिश्रा और श्रीमती जूही भार्गव भी उपस्थित रहे। जिन्होंने सपना सी.पी. साहू स्वप्निल को उनकी उपलब्धि के लिए बधाई दी।

सपना सी.पी. साहू स्वप्निल के नाम लेखन में दो पुस्तकें प्रकाशित है तथा दो एकल विश्व कीर्तिमान है जो वर्ल्ड ग्रेटेस्ट बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हैं। इसके अलावा वे विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में नियमित रूप से लेखन करती हैं।