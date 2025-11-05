Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






यूपी के मिर्जापुर में दर्दनाक हादसा, रेलवे ट्रेक पार कर रहे 6 लोगों की ट्रेन से कटकर मौत

कार्तिक पूर्णिमा पर एक अन्य ट्रेन से उतरकर गंगा स्नान के लिए जा रहे थे

Advertiesment
हमें फॉलो करें train

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मिर्जापुर , बुधवार, 5 नवंबर 2025 (11:00 IST)
Uttar Pradesh Train Accident : उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के चुनार स्टेशन पर बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए जा रहे कुछ लोगों को एक ट्रेन से कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। 
 
रेलवे स्टेशन चुनार पर सुबह सवा नौ बजे यात्री गोमो प्रयागराज एक्सप्रेस से उतरकर गलत दिशा से लाइन पार कर रहे थे। उसी समय प्लेटफॉर्म नंबर तीन से गुजर रही कालका मेल की चपेट में आ गए। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है।  
 
रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, यात्री ट्रेन के प्लेटफॉर्म की तरफ नहीं बल्कि विपरीत दिशा में उतरे थे, जहां वे दूसरी दिशा से आ रही दूसरी ट्रेन की चपेट में आ गए।
मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंच कर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। रेलवे ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

लुधियाना में कबड्डी प्लेयर की हत्या, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels