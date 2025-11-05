Hanuman Chalisa

ट्रंप को बड़ा झटका, जोहरान ममदानी बने न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर, क्या है भारत से कनेक्शन?

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

न्यूयॉर्क , बुधवार, 5 नवंबर 2025 (08:22 IST)
Zohran Namdani New York Mayor : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उस समय बड़ा झटका लगा जब उनके विरोध के बावजूद डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर चुने गए। उन्होंने ट्रंप के उम्मीदवार एंड्रयू कुओमे को मात दी।
 
ट्रंप बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बनें। उन्होंने जोहरान ममदानी यहूदी विरोधी करार दिया था साथ ही न्यूयॉर्क के यहूदियों से उन्हें वोट देने न देने की अपील की थी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि कोई भी यहूदी व्यक्ति जो जोहरान ममदानी को वोट देगा वह मूर्ख व्यक्ति होगा क्योंकि ममदानी यहूदी विरोधी हैं। ट्रंप ने इस चुनाव में अपनी रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार की जगह निर्दलीय उम्मीदवार एंड्रयू कुओमो का समर्थन करने की घोषणा की थी।
 
न्यूयॉर्क सिटी के डेमोक्रेटिक मेयर पद के उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने कहा था कि अगर वे निर्वाचित होते हैं तो वे राष्ट्रपति ट्रंप की संघीय निधि में कटौती की धमकियों से नहीं डरेंगे। ट्रंप ने कई मौकों पर न्यूयॉर्क का संघीय बजट रोकने की धमकी दी है।
 
कौन हैं जोहरान ममदानी : 34 साल के जोहरान ममदानी भारतीय-अमेरिकी फिल्ममेकर मीरा नायर और लेखक महमूद मामदानी के बेटे हैं। वे एक समाजवादी नेता हैं और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट्स ऑफ अमेरिका से जुड़े हुए हैं। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और दक्षिण एशियाई मेयर बन गए हैं। 

कंगना ने भी उठाए थे सवाल : फिल्म अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने भी जून 2025 में जोहरान ममदानी के नाम और पहचान पर सवाल उठाते हुए उन पर हिन्दू धर्म को मिटाने की मंशा रखने का भी आरोप लगाया था। कंगना ने एक्स पर लिखा था कि उनकी मां मीरा नायर हमारे देश की महान फिल्ममेकर हैं, पद्मश्री हैं, भारत की मशहूर बेटी हैं। उन्होंने मशहूर लेखक महमूद मामदानी से शादी की जो गुजराती मूल के हैं। बेटे का नाम रखा 'जोहरान ममदानी' जो सुनने में पाकिस्तानी जैसा लगता है, भारतीय नहीं...क्या हुआ उनके हिन्दू खून या पहचान को? और अब वो हिन्दू धर्म को मिटाने पर आमादा हैं? वाह!! हर जगह यही कहानी है।
edited by : Nrapendra Gupta 

