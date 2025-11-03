दुनिया के देशों में परमाणु हथियारों की होड़, ट्रंप ने कहा- फिर शुरू करेंगे परीक्षण, क्या पाकिस्तान बना रहा है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीन दशक के अंतराल के बाद परमाणु हथियारों का परीक्षण फिर से शुरू करने की अपनी योजना को सही ठहराते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन उन देशों में शामिल हैं जो परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं। ट्रंप ने गत गुरुवार को दक्षिण कोरिया में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ अपनी बैठक से पहले घोषणा की थी कि अमेरिका प्रतिद्वंद्वी शक्तियों के साथ ‘बराबरी के आधार’ पर परमाणु हथियारों का परीक्षण शुरू करेगा।

परमाणु हथियारों की होड़ से वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा और नागाशाकी पर परमाणु हमले किए। इसके बाद इस रेस में रूस, ब्रिटेन और फ्रांस ने भी परमाणु शक्ति हासिल की। 1960 के दशक में चीन भी इस फेहरिस्त में जुड़ गया। भारत ने बहुत बाद में जाकर परमाणु शक्ति हासिल की। दुनिया में रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल, उत्तर कोरिया के पास अभी परमाणु हथियार हैं।

ट्रंप ने क्या कहा सीबीएस न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने खुलकर बात कहा है कि दुनिया में इतने परमाणु बम हैं कि दुनिया को 150 बार तबाह किया जा सकता है। ट्रंप ने इन देशों को लेकर कहा कि ये देश जमीन के नीचे टेस्ट करते हैं, जहां कोई देख नहीं पाता। सिर्फ हल्की कंपन महसूस होती है। लेकिन अमेरिका खुला समाज है, इसलिए हमें बताना पड़ता है। ट्रंप ने जोर दिया कि अगर दूसरे टेस्ट कर रहे हैं, तो अमेरिका को भी करना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि रूस टेस्ट कर रहा है, चीन टेस्ट कर रहा है, लेकिन वे इसके बारे में बात नहीं करते। उत्तर कोरिया तो लगातार टेस्ट करता रहता है। पाकिस्तान भी टेस्ट कर रहा है।

क्या टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट्‍स के मुताबिक भारत के लिए पाकिस्तान किस तरह के परमाणु बमों को जमा कर रहा है? कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में पिछले कई सालों से दावा किया जाता रहा है कि पाकिस्तान 'टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। ये वो परमाणु बम होते हैं जो आकार और क्षमता में छोटे होते हैं और कई एक्सपर्ट्स कह चुके हैं कि अगर भारत, पीओके को लेने की कोशिश करता है तो ऐसे बमों के इस्तेमाल का डर पाकिस्तान दिखा सकता है।

रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान के पास छोटे सामरिक परमाणु हथियार हैं। पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद भी पहले इन छोटे परमाणु बमों का जिक्र कर चुके हैं। इसलिए, यह समझना जरूरी हो जाता है कि ये बम क्या हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान ने हाल के वर्षों में सामरिक परमाणु हथियार (TNW-Tactical Nuclear Weapons) विकसित किए हैं। इन्हें खासतौर पर भारत को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। Edited by : Sudhir Sharma