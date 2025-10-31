अलकायदा के निशाने पर भारत, पाकिस्तान भी रच रहा है साजिश, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

Pakistans conspiracy against India: अल कायदा भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देने में विफल रहने के बाद अब 'लोन वुल्फ' हमलों की साजिश रच रहा है। मीडिया रिपोर्ट्‍स के मुताबिक संगठन ने यूपी के असीम उमर को भारत में ऑपरेशन के जिम्मा सौंपा है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। दूसरी ओर, पाकिस्तानी सेना भी इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रही है।

रिपोर्ट्‍स के मुताबिक अलकायदा ने भारत में ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए यूपी के असीम उमर को नियुक्त किया है। एशिया में आतंकवादी हमलों के लिए अलकायदा ने 2014 में एक्यूआइएस का गठन किया गया था। भारत मुख्य रूप से इसके निशाने पर था। उसने यूपी, दिल्ली समेत कुछ अन्य राज्यों में अपना मॉड्यूल तैयार करने की कोशिश की थी, लेकिन सतर्कता के चलते उसे सफलता नहीं मिल पाई।

जुबैर की गिरफ्तारी से पुख्ता हुआ शक : बताया जा रहा है कि यह संगठन इस्लामिक स्टेट के पैटर्न पर काम करता है। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों पिछले दिनों पुणे में महाराष्ट्र एटीएस ने साफ्टवेयर इंजीनियर जुबैर हंगरगेकर को गिरफ्तार किया था। इससे लगता है कि एक्यूआइएस लोगों को लोन वुल्फ बनने के लिए उकसा रहा है। वह अकेले ही काम कर रहा था। लोन वुल्फ किसी संगठन या कट्‍टरपंथी विचारों से प्रेरित होकर अकेले ही काम करते हैं।

पाकिस्तान में फिर शुरू हुए आतंकी कैंप : दूसरी ओर, डूरंड रेखा को लेकर अफगान तालिबान के साथ तनाव बढ़ने के बाद पाकिस्तान ने इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत (ISKP) के साथ करीबी बढ़ाई है। बताया जा रहा है कि हाल के महीनों में, पाकिस्तान में खास तौर से ISKP के आतंकियों को प्रशिक्षण देने के लिए ट्रेनिंग कैंप की संख्या गई है।

पाकिस्तानी सेना की इन कैंपों में 1000 से ज्यादा आतंकियों को ट्रेनिंग देने की योजना है। तालिबान का सामने करने के लिए इन आतंकियों को जमीन पर लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है। देर-सबेर ये आतंकवादी भारत के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तानी सेना के कई वर्तमान और पूर्व अधिकारी इन आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। वैसे भी पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों का गठजोड़ काफी पुराना है।

