Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






राष्‍ट्रीय एकता दिवस पर पीएम मोदी बोले, कांग्रेस हमेशा आतंकवाद के आगे नतमस्तक रही

Advertiesment
हमें फॉलो करें modi

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

केवड़िया , शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025 (10:39 IST)
PM Modi on National Unity Day : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्‍ट्रीय एकता दिवस पर केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी  से अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस की लचर नीतियों के कारण कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चला गया। पाकिस्तान ने आतंकवाद को हवा दी, स्टेट स्पांसर्ड टेरोरिज्म की कश्मीर और देश को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन, फिर भी कांग्रेस हमेशा आतंकवाद के आगे नतमस्तक रही। 
 
उन्होंने सरदार पटेल की 150वीं जयंती के ऐतिहासिक अवसर कहा कि हर ऐसी बात जो देश की एकता को कमजोर करती है। हर देशवासी को उससे दूर रहना है। ये राष्ट्रीय कर्तव्य है, ये सरदार साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है। यही आज देश की जरूरत है। यही आज एकता दिवस का हर भारतीय के लिए संदेश भी है, संकल्प भी है।
 
पीएम मोदी ने कहा कि आज देश की एकता और आंतरिक सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा घुसपैठियों से भी है। देश के भीतर दशकों से विदेशी घुसपैठिए आते रहे, वो देश के संसाधनों पर कब्जा करते रहे, डेमोग्राफी का संतुलन बिगाड़ते रहे, देश की एकता दांव पर लगाते रहे। लेकिन, पुरानी सरकारें इतनी बड़ी समस्या पर आंखें मूंदे रही। वोटबैंक की राजनीति के लिए राष्ट्र की सुरक्षा को जान-बूझकर खतरे में डाला गया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इनको लगता है कि देश एक बार टूट गया, आगे भी टूटता रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि, सच्चाई ये है कि अगर देश की सुरक्षा और पहचान खतरे में आएगी, तो हर व्यक्ति खतरे में आएगा। इसलिए हमें आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर संकल्प लेना है कि हम भारत में रह रहे हर घुसपैठिए को बाहर निकालकर ही रहेंगे।

उन्होंने कहा कि एकता, राष्ट्र और समाज के अस्तित्व का आधार होती है। जब तक समाज में एकता है, राष्ट्र की अखंडता सुरक्षित है। इसलिए विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, हमें देश की एकता तोड़ने वाले हर षड्यंत्र को विफल बनाना होगा, एकता की ताकत से विफल बनाना होगा।
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

LIVE: राष्‍ट्रीय एकता दिवस पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से क्या बोले पीएम मोदी?

सम्बंधित जानकारी