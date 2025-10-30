मुंबई में बड़ा कांड, 20 बच्चों को बंधक बनाया, परिजनों में दहशत, कमांडोज ने ऐसे किया स्‍पेशल ऑपरेशन और रेस्‍क्‍यू



मुंबई के पवई इलाके में एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक सिरफिरे शख्‍स रोहित आर्या ने 20 बच्‍चों को बंधक बना लिया। इस दौरान उसने धमकी भी दी कि अगर उसे कुछ होता है तो बच्चों को नुकसान होगा। ????????https://t.co/Dhflw4Ucc7#rohitArya #Mumbai #hostages #Maharashtra pic.twitter.com/yoiq3LFBpk — Webdunia Hindi (@WebduniaHindi) October 30, 2025 बता दें कि इस सिरफिरे की हरकत ने बंधक बनाए गए बच्चों के माता-पिता को परेशान कर दिया। खुद को रोहित आर्या बताने वाले शख्स ने बाद में पुलिस ने बातचीत की। इसके कुछ देर बाद ही शख्स को हिरासत में ले लिया गया और बच्चों को छुड़ा लिया गया। इस दौरान बच्‍चों के परिजन और अन्‍य लोग मौके पर मौजूद रहे।



मुंबई के पवई इलाके में एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक सिरफिरे शख्‍स ने 20 बच्‍चों को बंधक बना लिया। इस दौरान उसने धमकी भी दी कि अगर उसे कुछ होता है तो बच्चों को नुकसान होगा। उसने चेतावनी दी कि बच्‍चों को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी। हालांकि कमांडोज और पुलिस के संयुक्‍त ऑपरेशन में बच्‍चों को मुक्‍त करा लिया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।बता दें कि इस सिरफिरे की हरकत ने बंधक बनाए गए बच्चों के माता-पिता को परेशान कर दिया। खुद को रोहित आर्या बताने वाले शख्स ने बाद में पुलिस ने बातचीत की। इसके कुछ देर बाद ही शख्स को हिरासत में ले लिया गया और बच्चों को छुड़ा लिया गया। इस दौरान बच्‍चों के परिजन और अन्‍य लोग मौके पर मौजूद रहे।

सुसाइड का दूसरा प्‍लान : बच्चे को बंधक बनाने वाले शख्स ने बताया कि उसने सुसाइड करने की जगह दूसरा प्लान बनाया था। उसने बच्चों को बंधक बना लिया। आर्या ने कहा कि उसे कुछ जवाब चाहिए। वो कुछ सवाल पूछना चाहता है। उसने कहा कि वह न तो आतंकवादी है और न ही उसकी पैसों की डिमांड है।





100 बच्चे आए थे ऑडिशन के लिए: दरअसल, इस शख्‍स ने स्टूडियो में ऑडिशन देने आए बच्चों को बंधक बना लिया था। जानकारी के मुताबिक आरए स्टूडियो में करीब 100 बच्चे ऑडिशन के लिए आए थे। इसी दौरान करीब 20 बच्चों को बंधक बना लिया गया। इसकी खबर मिलते ही हड़कंप मच गया। तुरंत स्पेशल ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पुलिस टीमें और कमांडो मौके पर पहुंच गए और स्पेशल ऑपरेशन के लिए सामान मौके पर लाया गया।





कमांडो ने एक शख्स को दबोचा : जानकारी के मुताबिक बंधक बनाए गए बच्चों की उम्र 15 साल के करीब थी। स्पेशल कमांडो ने हरकत में आते हुए अपना ऑपरेशन शुरू किया। एक शख्स को कमांडो दबोचकर लाए। अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है कि बंधक बनाने वाले कितने लोग हैं। इस दौरान हाथ हिलाकर बच्‍चे मदद मांगते नजर आए।

Edited By: Navin Rangiyal