बलात्कारी जालसाज पलटन, BJP का असली नाम, रोहिणी आचार्य के पोस्ट से छिड़ा सियासी संग्राम

Rohini Acharya Paltan News : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नेताओं की बयानबाजी जारी है। राजद नेता लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भाजपा को लेकर बड़ा बयान दिया है। रोहिणी ने कहा कि कहा कि 'बलात्कारी जालसाज पलटन' बीजेपी का असली नाम है। रोहिणी 2024 के लोकसभा चुनाव में सारण से चुनाव मैदान में उतरी थीं। इस चुनाव में उन्हें राजीव प्रताप रूढ़ी ने 13661 वोटों से मात दी थी।