बीच चुनाव में रिश्वत बांट रहा है NDA, चुनाव आयोग चुप बैठा है

???? क्या कमीशनखोरी के चलते 5 किलो राशन की बजाय प्रति व्यक्ति… pic.twitter.com/CAeobWIKNa — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) October 30, 2025

भ्रष्टाचार में बिहार अव्वल : एक चुनाव रैली में तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरे विश्व में रिश्वत खोरी, कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार में बिहार सबसे अव्वल है। उन्होंने लोगों से सवाल किया कि क्या बिहार में बिना घूस दिए किसी भी थाना और ब्लॉक में कोई काम होता है? क्या कमीशनखोरी के चलते 5 किलो राशन की बजाय प्रति व्यक्ति 3 किलो राशन यानि 2 किलो कम मिलता है कि नहीं? शराबबंदी फेल है कि नहीं? शराब हर जगह मिलती है कि नहीं? हर घर नल का जल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है कि नहीं? कितने घरों में इस योजना से पानी पहुंचा? उन्होंने कहा कि रिटायर्ड अधिकारियों और मंत्रियों के संगठित और संस्थागत भ्रष्टाचार को तो CAG भी प्रमाणित कर चुकी है।