Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Bihar Election 2025 : वोट के लिए डांस भी कर सकते है PM मोदी, BJP बोली- Rahul Gandhi की भाषा लोकल गुंडे की जैसी

Advertiesment
हमें फॉलो करें Bihar Elections 2025

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 29 अक्टूबर 2025 (21:05 IST)
बिहार चुनाव में अब नेताओं की बयानबाजी से सियासत गर्मा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने  राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम को लेकर कहा कि उन्हें बस आपका वोट चाहिए, अगर आप नरेंद्र मोदी को नाचने के लिए कहेंगे, तो वे नाचेंगे। वे बस आपके वोट चुराने में लगे हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री का यमुना और छठ पूजा से कोई लेना-देना नहीं है। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। राहुल गांधी के बयान के बाद भाजपा ने भी तुरंत पलटवार किया।
 
भाजपा ने कहा कि राहुल गांधी एक 'लोकल गुंडे' की भाषा में बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को वोट देने वाले हर मतदाता का भी अपमान किया है। 
 
और क्या कहा राहुल गांधी ने 
राहुल गांधी ने कहा कि मुझे बताइए आपके फोन के पीछे क्या लिखा है। मेड इन चाइना। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी और GST लागू करके सभी छोटे व्यवसायों को नष्ट कर दिया है। जहां भी देखो, मेड इन चाइना है। हम कहते हैं कि यह मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार होना चाहिए। मोबाइल, शर्ट, पैंट, ये सब बिहार में बनने चाहिए और बिहार के युवाओं को उन कारखानों में रोजगार मिलना चाहिए। हमें ऐसा बिहार चाहिए।" 
ALSO READ: Farmer Protest : फिर सड़कों पर क्यों उतरे किसान, 20 KM लंबा जाम, सरकार को अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानने पर ‘भारत बंद’ की चेतावनी
क्या बोले अशोक गहलोत
राहुल गांधी के इस बयान पर कांग्रेस पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने कहा कि चुनाव में जुमले बोले जाते हैं। मोदी और अमित शाह कांग्रेस नेताओं के बारे में क्या-क्या बोलते हैं वो पूरा देश देख रहा है। ये(भाजपा) इसे मुद्दा बनाना चाहते हैं। कहने का मतलब है कि वोट लेने के लिए नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते हैं। ये जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। 
ALSO READ: बिहार में नीतीश और दिल्ली में मोदी, CM-PM का पद खाली नहीं, तेजस्वी को अमित शाह का जवाब
अवसाद में चले गए हैं राहुल गांधी 
बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा कि यदि आप राहुल गांधी के भाषण को सुनेंगे तो आप उनकी निराशा को देख सकेंगे। वे अवसाद में चले गए हैं और जब कोई अवसाद में चला जाता है तो उसकी भाषा सीमा पार कर देती है। राहुल गांधी ने आज छठ मैया का भी अपमान किया है। इसे कभी बिहार की जनता सहन नहीं करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने छठ व्रत पर भद्दी टिप्पणी करके सनातन का अपमान किया है। बिहार के लोग उन्हें इसका जवाब देंगे। 
ALSO READ: 1100 रुपए में 240 करोड़ का जैकपॉट, UAE में मां के जन्मदिन के नंबर्स ने भारतीय युवक को बनाया अरबपति
राहुल गांधी खुद मोटरसाइकिल पर डांस कर रहे थे और किसके साथ कर रहे थे वो उनको भी पता है। डांस करने की आदत राहुल गांधी के खानदान की है। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री और HAM(S) नेता जीतन राम मांझी ने कहा कि वोट के लिए वो क्या बोल सकते हैं। डॉ. भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि देने में उनकी सरकार की नानी मर गई थी। जब ये सरकार आई तब उन्हें भारत रत्न दिया। राहुल गांधी को बोलने का कोई हक नहीं है। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels