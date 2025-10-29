बिहार चुनाव में राहुल गांधी की पहली सभा, दिया मेड इन बिहार का नारा

Rahul Gandhi Bihar Rally : लोकसभा में विपक्ष ने नेता राहुल गांधी ने बिहार में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं आपने दिल्ली बनाई, बेंगलुरु की सड़कें बनाई, गुजरात में आपने काम किया खून पसीना दिया। मुंबई को आपने मदद दी। दुबई आपकी मेहनत से बना है। आप अलग-अलग प्रदेशों की मदद कर सकते हो, शहरों को बना सकते हो तो फिर बिहार में आप ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिहार में अपनी पहली चुनावी सभा में राहुल ने मेड इन बिहार का भी नारा दिया।

उन्होंने कहा कि यहां पर 20 साल से नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं। अपने आप को अति पिछड़ा कहते हैं, बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए इन्होंने पिछले 20 साल में क्या किया? क्या आप ऐसा प्रदेश चाहते हैं जहां आपको कुछ ना मिले?

मेड इन बिहार का नारा : राहुल गांधी ने कहा कि मुझे बताइए आपके फोन के पीछे क्या लिखा है। मेड इन चाइना। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी और GST लागू करके सभी छोटे व्यवसायों को नष्ट कर दिया है। जहां भी देखो, मेड इन चाइना है। हम कहते हैं कि यह मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार होना चाहिए। मोबाइल, शर्ट, पैंट, ये सब बिहार में बनने चाहिए और बिहार के युवाओं को उन कारखानों में रोजगार मिलना चाहिए। हमें ऐसा बिहार चाहिए। ALSO READ: ओसामा के टिकट पर योगी आदित्यनाथ ने उठाए सवाल, क्या है रघुनाथपुर का सियासी गणित? राहुल गांधी ने कहा कि मुझे बताइए आपके फोन के पीछे क्या लिखा है। मेड इन चाइना। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी और GST लागू करके सभी छोटे व्यवसायों को नष्ट कर दिया है। जहां भी देखो, मेड इन चाइना है। हम कहते हैं कि यह मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार होना चाहिए। मोबाइल, शर्ट, पैंट, ये सब बिहार में बनने चाहिए और बिहार के युवाओं को उन कारखानों में रोजगार मिलना चाहिए। हमें ऐसा बिहार चाहिए।

नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी और GST से हिंदुस्तान के छोटे बिजनेस को खत्म कर दिया है।



आज आप जो भी सामान देखेंगे- आपको उसके पीछे Made in China नजर आएगा।



लेकिन हमें Made in China नहीं, Made in Bihar चाहिए।



: नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi



मुजफ्फरपुर, बिहार pic.twitter.com/0hyfrnMTQG — Congress (@INCIndia) October 29, 2025

मोदी पर पलटवार : उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी बिहार के युवाओं से कहते हैं कि उन्होंने कम दाम में इंटरनेट डेटा दे दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि इसका फायदा Jio का मालिक उठा रहा है, पैसे वो बना रहा है। नरेंद्र मोदी ने जनता को डेटा नहीं दिया, अंबानी को इंटरनेट का स्पेक्ट्रम दिया।

नहीं चाहिए ऐसा बिहार : कांग्रेस नेता ने कहा कि बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं। वे खुद को अतिपिछड़ा कहते हैं, लेकिन उन्होंने 20 साल में यहां शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए कुछ नहीं किया। क्या आप ऐसा प्रदेश चाहते हैं- जहां अडानी को 1-2 रुपए में जमीन दे दी जाए और युवाओं को रोजगार न मिले। ऐसा बिहार हमें नहीं चाहिए।

गरीबों के लिए गंदा पानी : उन्होंने कहा कि एक तरफ- मां यमुना बह रही हैं, जो प्रदूषित हैं। दूसरी तरफ- नरेंद्र मोदी के लिए पाइप से साफ पानी भरा गया ये सब इसलिए किया गया, क्योंकि मोदी को ड्रामेबाजी करनी थी। लेकिन जैसे ही जनता को TV पर साफ पानी वाला पाइपलाइन दिखा, नरेंद्र मोदी ने वहां जाने से मना कर दिया। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है, जहां अमीरों के लिए साफ पानी है और गरीबों के लिए गंदा पानी है। ALSO READ: क्या बिहार में अब खत्म हो रहा है लालू-नीतीश का 50 साल पुराना दौर? उन्होंने कहा कि एक तरफ- मां यमुना बह रही हैं, जो प्रदूषित हैं। दूसरी तरफ- नरेंद्र मोदी के लिए पाइप से साफ पानी भरा गया ये सब इसलिए किया गया, क्योंकि मोदी को ड्रामेबाजी करनी थी। लेकिन जैसे ही जनता को TV पर साफ पानी वाला पाइपलाइन दिखा, नरेंद्र मोदी ने वहां जाने से मना कर दिया। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है, जहां अमीरों के लिए साफ पानी है और गरीबों के लिए गंदा पानी है।

क्या बोले तेजस्वी : इस अवसर पर महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा कि 20 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। सकरा को कुछ कारखाना मिला है क्या? कोई अच्छा अस्पताल मिला होगा? कोई विश्वविद्यालय मिला होगा? लोगों को नौकरी रोजगार मिला होगा? केवल घूसखोरी बढ़ी है की नहीं? जो 20 साल में नहीं दिए वे अगले 5 साल में कहां से देंगे?

edited by : Nrapendra Gupta