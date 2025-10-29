Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






बिहार चुनाव में राहुल गांधी की पहली सभा, दिया मेड इन बिहार का नारा

Advertiesment
हमें फॉलो करें Rahul Gandhi Bihar rally

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुजफ्फरपुर , बुधवार, 29 अक्टूबर 2025 (14:54 IST)
Rahul Gandhi Bihar Rally : लोकसभा में विपक्ष ने नेता राहुल गांधी ने बिहार में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं आपने दिल्ली बनाई, बेंगलुरु की सड़कें बनाई, गुजरात में आपने काम किया खून पसीना दिया। मुंबई को आपने मदद दी। दुबई आपकी मेहनत से बना है। आप अलग-अलग प्रदेशों की मदद कर सकते हो, शहरों को बना सकते हो तो फिर बिहार में आप ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिहार में अपनी पहली चुनावी सभा में राहुल ने मेड इन बिहार का भी नारा दिया।
 
उन्होंने कहा कि यहां पर 20 साल से नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं। अपने आप को अति पिछड़ा कहते हैं, बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए इन्होंने पिछले 20 साल में क्या किया? क्या आप ऐसा प्रदेश चाहते हैं जहां आपको कुछ ना मिले?
 
मेड इन बिहार का नारा : राहुल गांधी ने कहा कि मुझे बताइए आपके फोन के पीछे क्या लिखा है। मेड इन चाइना। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी और GST लागू करके सभी छोटे व्यवसायों को नष्ट कर दिया है। जहां भी देखो, मेड इन चाइना है। हम कहते हैं कि यह मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार होना चाहिए। मोबाइल, शर्ट, पैंट, ये सब बिहार में बनने चाहिए और बिहार के युवाओं को उन कारखानों में रोजगार मिलना चाहिए। हमें ऐसा बिहार चाहिए। ALSO READ: ओसामा के टिकट पर योगी आदित्यनाथ ने उठाए सवाल, क्या है रघुनाथपुर का सियासी गणित?
मोदी पर पलटवार : उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी बिहार के युवाओं से कहते हैं कि उन्होंने कम दाम में इंटरनेट डेटा दे दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि इसका फायदा Jio का मालिक उठा रहा है, पैसे वो बना रहा है। नरेंद्र मोदी ने जनता को डेटा नहीं दिया, अंबानी को इंटरनेट का स्पेक्ट्रम दिया।
 
नरेंद्र मोदी यह क्यों नहीं कहते कि मुंबई के 'धारावी' की जमीन, जिस पर बिहार के लोग रहते हैं, व्यापार करते है- वह मैंने अडानी को दे दी। बिहार में किसानों की जमीन छीनकर 1 रुपए में अडानी को दे दी। ALSO READ: बिहार चुनाव मेंं सरकारी नौकरी का चुनावी दांव क्या बनेगा गेमचेंजर?

नहीं चाहिए ऐसा बिहार : कांग्रेस नेता ने कहा कि बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं। वे खुद को अतिपिछड़ा कहते हैं, लेकिन उन्होंने 20 साल में यहां शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए कुछ नहीं किया। क्या आप ऐसा प्रदेश चाहते हैं- जहां अडानी को 1-2 रुपए में जमीन दे दी जाए और युवाओं को रोजगार न मिले। ऐसा बिहार हमें नहीं चाहिए। 
 
गरीबों के लिए गंदा पानी : उन्होंने कहा कि एक तरफ- मां यमुना बह रही हैं, जो प्रदूषित हैं। दूसरी तरफ- नरेंद्र मोदी के लिए पाइप से साफ पानी भरा गया ये सब इसलिए किया गया, क्योंकि मोदी को ड्रामेबाजी करनी थी। लेकिन जैसे ही जनता को TV पर साफ पानी वाला पाइपलाइन दिखा, नरेंद्र मोदी ने वहां जाने से मना कर दिया। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है, जहां अमीरों के लिए साफ पानी है और गरीबों के लिए गंदा पानी है। ALSO READ: क्या बिहार में अब खत्म हो रहा है लालू-नीतीश का 50 साल पुराना दौर?
 
क्या बोले तेजस्वी : इस अवसर पर महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा कि 20 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। सकरा को कुछ कारखाना मिला है क्या? कोई अच्छा अस्पताल मिला होगा? कोई विश्वविद्यालय मिला होगा? लोगों को नौकरी रोजगार मिला होगा? केवल घूसखोरी बढ़ी है की नहीं? जो 20 साल में नहीं दिए वे अगले 5 साल में कहां से देंगे?
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels