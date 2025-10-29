Dharma Sangrah

ओसामा के टिकट पर योगी आदित्यनाथ ने उठाए सवाल, क्या है रघुनाथपुर का सियासी गणित?

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

रघुनाथपुर , बुधवार, 29 अक्टूबर 2025 (12:35 IST)
Yogi Adityanath Raghunathpur rally: उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिवान के रघुनाथपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन द्वारा ओसामा को टिकट दिए जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि माफिया पर एक्शन डबल इंजन सरकार ही लेगी।
 
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजद ने खानदानी अपराधी को टिकट दिया। ओसामा का जैसा नाम है वैसा ही काम है। उन्होंने कहा कि बिहार में जनराज आएगा, जंगलराज नहीं। 
 
गौरतलब है कि राजद ने इस सीट से बिहार के चर्चित दबंग नेता रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा शहाब को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं राजग ने यहां से जदयू नेता विकास कुमार सिंह को टिकट दिया है। जनसुराज पार्टी के टिकट पर राहुल कीर्ति सिंह से चुनाव लड़ रहे हैं। 
 
रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर पहले कांग्रेस का वर्चस्व था। इस सीट पर लगातार 8 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। हाल के 2 चुनावों में राजद के हरि शंकर यादव ने लगातार जीत दर्ज की है। इससे यह क्षेत्र अब राजद का मजबूत गढ़ माना जाता है। भाजपा और जदयू प्रत्याशी भी यहां से 1-1 बार चुनाव जीत चुके हैं।
 
जातीय और राजनीतिक समीकरणों की दृष्टि से रघुनाथपुर एक संतुलित सीट है। यहां यादव, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, पासवान और मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 
