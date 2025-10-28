बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन ने जारी किया घोषणा पत्र, नाम दिया तेजस्वी प्रण

बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र को तेजस्वी प्रण' नाम दिया गया है। घोषणा पत्र जारी करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि सबका ध्यान रखते हुए यह घोषणा पत्र तैयार हुआ है। महागठबंधन ने कहा कि यह तेसज्वी का प्रतिज्ञा पत्र है।





घोषणा पत्र में क्या-क्या वादे 'तेजस्वी प्रण पत्र' में कई लोक-लुभावन और महत्वाकांक्षी वादे शामिल किए गए हैं, जिनका उद्देश्य सीधे तौर पर राज्य के युवाओं, महिलाओं और गरीबों को लक्षित करना है। इस घोषणा पत्र का सबसे बड़ा और चर्चित वादा हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का है। यह वादा युवाओं के बीच बड़ा प्रभाव डाल सकता है।

गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को राहत देने के लिए 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा भी की गई है। तेजस्वी यादव की खास 'माई-बहिन योजना' को भी इसमें शामिल किया गया है, जिसका विवरण जल्द ही सामने आएगा। इसके अलावा, राज्य के भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमिल जमीन का मालिकाना हक देने का वादा भी किया गया है।





कौन-कौन थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप की तरफ से कोई बड़े नेता मंच पर नहीं थे। कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह मंच पर थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें केवल सरकार ही नहीं बनानी, बल्कि बिहार को बनाने का काम करना है। आज महागठबंधन के सभी साथियों ने मिलकर बिहार के लोगों के सामने संकल्प पत्र रखा है।'

Edited by : Sudhir Sharma