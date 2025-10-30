Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






भाजपा नेता नवनीत राणा को किसने दी गैंगरेप और जान से मारने की धमकी?

Advertiesment
हमें फॉलो करें navneet rana

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

अमरावती , गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025 (07:45 IST)
Navneet Rana News in hindi : भाजपा नेता और अमरावती से पूर्व सांसद नवनीत राणा को हैदराबाद से आए एक स्पीड पोस्ट में गैंगरेप और जान से मारने की धमकी मिली है। पत्र में बहुत ही अश्लील और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इस पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया गया है।
 
पत्र में धमकी देने वाले ने उनके बच्चे के सामने ही उनके साथ बलात्कार करने की धमकी दी है। इस मामले में थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है और पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। साथ ही गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई है।
 
बताया जा रहा है कि यह पत्र हैदराबाद से जावेद नाम के एक व्यक्ति ने भेजा है। नवनीत के PA ने इस मामले में राजापेठ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह पत्र किस मकसद से भेजा गया है। आरोपी जावेद की तलाश भी शुरू कर दी गई है। 
 
गौरतलब है कि नवनीत राणा को पहले भी कई बार जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। इस पत्र ने एक बार फिर राणा की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

राजा रघुवंशी मर्डर केस में नया अपडेट, सोनम और राज समेत 5 आरोपियों पर आरोप तय, जल्द शुरू होगा ट्रायल

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels