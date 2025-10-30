भाजपा नेता नवनीत राणा को किसने दी गैंगरेप और जान से मारने की धमकी?

Navneet Rana News in hindi : भाजपा नेता और अमरावती से पूर्व सांसद नवनीत राणा को हैदराबाद से आए एक स्पीड पोस्ट में गैंगरेप और जान से मारने की धमकी मिली है। पत्र में बहुत ही अश्लील और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इस पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया गया है।

पत्र में धमकी देने वाले ने उनके बच्चे के सामने ही उनके साथ बलात्कार करने की धमकी दी है। इस मामले में थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है और पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। साथ ही गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई है।

बताया जा रहा है कि यह पत्र हैदराबाद से जावेद नाम के एक व्यक्ति ने भेजा है। नवनीत के PA ने इस मामले में राजापेठ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह पत्र किस मकसद से भेजा गया है। आरोपी जावेद की तलाश भी शुरू कर दी गई है।

गौरतलब है कि नवनीत राणा को पहले भी कई बार जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। इस पत्र ने एक बार फिर राणा की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

