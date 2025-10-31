गुजरात के किसान भाजपा वालों को दौड़ा-दौड़ा कर मारेंगे, एक दिन के लिए पुलिस हटा लो, केजरीवाल ने ऐसा क्यों कहा

1985 में गुजरात में कांग्रेस की 182 में से 149 सीट आई थीं। कांग्रेस को अहंकार हो गया। 1987 में किसान आंदोलन हुआ। कांग्रेस ने उसका दमन किया और गुजरात के लोगों ने 149 सीट वाली कांग्रेस को अगले चुनाव में उखाड़ फेंका।



पिछले 30 साल से गुजरात में बीजेपी का शासन है। उन्हें भी अब बहुत… pic.twitter.com/Nsd4IsHLlc — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) October 16, 2025

इतना अत्याचार अंग्रेजों ने भी नहीं किया : दिल्ली के पूर्व मुख्‍यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने कहा कि हम किसान परिवारों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि एक मां की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। उस मां से मैंने कहा कि पहले डंडे केजरीवाल को लगेंगे, उसके बाद उसके बेटे को लगेंगे। सरदार पटेल को याद करते हुए केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने किसानों के लिए आंदोलन किया था, उस समय अंग्रेजों की सरकार ने भी किसानों पर डंडे नहीं बरसाए थे, लेकिन भाजपा की सरकार ने किसानों को जेल में डाला, डंडे बरसाए और उन पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े।