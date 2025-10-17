भूपेंद्र पटेल की नई टीम में 26 मंत्री, यह दिग्गज संभालेंगे गुजरात की कमान

Gujrat Bhupendra Patel new cabinet : गुजरात के मुख्‍यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को अपने मंत्रिमंडल में 25 मंत्रियों को शामिल किया। उन्होंने हर्ष संघवी को उपमुख्‍यमंत्री के रूप में अपनी कैबिनेट में शामिल किया है।

भूपेंद्र पटेल ने अपनी नई टीम में सिर्फ 6 चेहरों को रिपिट किया है। मंत्रिमंडल में सौराष्ट्र-कच्छ से 9 मंत्री बनाए गए हैं। मध्य गुजरात से 6 और उत्तर गुजरात से 5 मंत्री बनाए गए। अहमदाबाद से दर्शना वाघेला मंत्री बनी हैं। दक्षिण गुजरात से 4 विधायकों को मंत्री पद दिया गया है। जानिए भूपेंद्र पटेल ने अपनी कैबिनेट में किन लोगों को जगह दी है।