Gujarat के सभी मंत्रियों ने अपने पद से दिया इस्तीफा

गुजरात में मुख्‍यमंत्री को छोड़कर सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। वे अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौपेंगे। कल गुजरात में मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल होने वाला है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़कर सभी 16 मंत्रियों ने गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह शुक्रवार को दोपहर 12.39 बजे होगा।





इस बार मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को जगह मिलेगी और कई लोगों को प्रमोशन भी मिलेगा। इसमें रविन्द्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा, अर्जुन मोडवाडिया, जीतू वाघानी, हर्ष सांघवी समेत कई नेता शामिल होंगे।





2022 के विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार गुजरात के मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, मंत्रीमंडल में ये फेरबदल गुजरात में 2027 में होने वाले चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। दो उपमुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं। Edited by : Sudhir Sharma