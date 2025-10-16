Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Gujarat के सभी मंत्रियों ने अपने पद से दिया इस्तीफा

Advertiesment
हमें फॉलो करें Cabinet resignation in Gujarat

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025 (16:38 IST)
गुजरात में मुख्‍यमंत्री को छोड़कर सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। वे अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौपेंगे। कल गुजरात में मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल होने वाला है।  गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़कर सभी 16 मंत्रियों ने गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह शुक्रवार को दोपहर 12.39 बजे होगा। 

इस बार मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को जगह मिलेगी और कई लोगों को प्रमोशन भी मिलेगा। इसमें रविन्द्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा, अर्जुन मोडवाडिया, जीतू वाघानी, हर्ष सांघवी समेत कई नेता शामिल होंगे।

2022 के विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार गुजरात के मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, मंत्रीमंडल में ये फेरबदल गुजरात में 2027 में होने वाले चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। दो उपमुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

दिवाली से पहले Share Bazaar में बहार, Sensex 862 अंक उछला, Nifty भी 25580 के पार

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels