जर्मन शेफर्ड की मामूली खरोंच से चली गई पुलिस इंस्पेक्टर की जान, खबर नहीं यह एक चेतावनी है

अगर आपका कुत्ता वैक्सीनेटेड है और आप इसे लेकर बेचिंतक है कि तो यह खबर आपके लिए है। काटने से नहीं बल्कि जर्मन शेफर्ड का नाखून लगने से इंस्पेक्टर की जान चली गई। अहमदाबाद में यह चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक पालतू जर्मन शेफर्ड (German Shepherd) के नाखून से आई मामूली खरोंच के चलते पुलिस इंस्पेक्टर वनराज मंझरिया की रेबीज (Rabies) से मौत हो गई। इंस्पेक्टर को उनके पालतू कुत्ते का नाखून लग गया था। कुत्ता पूरी तरह वैक्सीनेटेड था, फिर भी यह मामूली सी घटना जानलेवा साबित हुई। शुरुआत में इंस्पेक्टर ने इसे गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि काटने की जगह केवल नाखून से खरोंच आई थी। लेकिन धीरे-धीरे हालत बिगड़ती गई और उन्हें अहमदाबाद के केडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका।