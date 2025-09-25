Hanuman Chalisa

जर्मन शेफर्ड की मामूली खरोंच से चली गई पुलिस इंस्पेक्टर की जान, खबर नहीं यह एक चेतावनी है

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

अहमदाबाद , गुरुवार, 25 सितम्बर 2025 (22:25 IST)
अगर आपका कुत्ता वैक्सीनेटेड है और आप इसे लेकर बेचिंतक है कि तो यह खबर आपके लिए है। काटने से नहीं बल्कि जर्मन शेफर्ड का नाखून लगने से इंस्पेक्टर की जान चली गई। अहमदाबाद में यह चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक पालतू जर्मन शेफर्ड (German Shepherd) के नाखून से आई मामूली खरोंच के चलते पुलिस इंस्पेक्टर वनराज मंझरिया की रेबीज (Rabies) से मौत हो गई। इंस्पेक्टर को उनके पालतू कुत्ते का नाखून लग गया था। कुत्ता पूरी तरह वैक्सीनेटेड था, फिर भी यह मामूली सी घटना जानलेवा साबित हुई। शुरुआत में इंस्पेक्टर ने इसे गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि काटने की जगह केवल नाखून से खरोंच आई थी। लेकिन धीरे-धीरे हालत बिगड़ती गई और उन्हें अहमदाबाद के केडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। 
डीजीपी ने जताया शोक 
पुलिस इंस्पेक्टर की मौत पर गुजरात के डीजीपी विकास सहाय ने भी शोक व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि पुलिस इंस्पेक्टर वी एस मंझरिया के निधन से अत्यंत दुःखी हूं। पूरे गुजरात पुलिस परिवार की ओर से, मैं उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। जानकारी के अनुसार पुलिस इंस्पेक्टर मंझरिया रैबीज फैलने के बाद फिर वह अहमदाबाद के बेहद महंगे केडी हॉस्पिटल में पांच दिनों तक एडमिट रहे लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। अंतिम समय में उन्हें बेड से बांधकर रखा गया था क्योंकि रेबीज का वायरस आदमी के दिमाग पर काबू कर लेता है और उसे पागल बना देता है। Edited by : Sudhir Sharma

