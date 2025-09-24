Navratri

सूरत के सरकारी अस्पताल में आसाराम की आरती, मचा बवाल

गुजरात के सूरत में एक सरकारी अस्पताल में आसाराम की फोटो का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। डॉक्टरों और स्टाफ की मौजूदगी से हंगामा हुआ। सिक्यूरिटी गार्ड पर गिरी गाज।

asaram worship in surat hospita

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

सूरत , बुधवार, 24 सितम्बर 2025 (09:24 IST)
Asaram News in Hindi : गुजरात के सूरत में एक सरकारी अस्पताल में आसाराम की फोटो लगाकर पूजा और आरती से हड़कंप मच गया। अदालत ने आसाराम को बलात्कार के 2 मामलों में दोषी माना है। वह जेल में सजा काट रहा है। ऐसे में सरकारी अस्पताल के परिसर में उसकी पूजा का आयोजन गंभीर लापरवाही माना जा रहा है।
 
आसाराम की पूजा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि इस पूजा में आसाराम समर्थकों के साथ ही डॉक्टरों समेत स्टाफ भी शामिल था। हालांकि मामले पर बवाल मचने पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सिक्यूरिटी गार्ड को निलंबित कर दिया। 
 
अस्पताल प्रशासन ने कहा कि आसाराम के अनुयायियों को अस्पताल में फल बांटने की अनुमति दी गई थी। लेकिन उन्होंने आसाराम की फोटो लगाकर उसकी पूजा और आरती कर दी। यह गलत हुआ। ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए।
 
इस घटना के बाद अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। लोगों का कहना है कि एक रेप के दोषी को इस तरह से सम्मानित करने से समाज में गलत संदेश जा रहा है।
 
अस्पताल प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि आगे से इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए और सख्ती बरती जाएगी। मरीजों की सेवा के नाम पर किसी भी धार्मिक या विवादित गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।
edited by : Nrapendra Gupta 

