वडोदरा में धरने पर बैठी महिला का आरोप, दुकानदार ने 20 रुपए में 6 गोलगप्पे खिलाने को कहा था, 4 ही खिलाए

Vadodara Gol Gappa news : गुजरात के वडोदरा में एक दुकानदार को एक महिला को 2 गोलगप्पे खिलाना खासा महंगा पड़ गया। महिला सड़क पर ही धरने पर बैठ गई। इससे सड़क पर जाम लग गया। बहरहाल मामले में पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

महिला का कहना है कि दुकानदार ने महिला से 20 रुपए में 6 गोलगप्पे खिलाने को कहा था लेकिन उसने केवल 4 गोलगप्पे ही खिलाए। वहीं गोलगप्पे वाला भी अड़ गया कि उसने पूरे 6 गोलगप्पे खिलाए हैं। दोनों में इस बात पर बहस हो गई।



वायरल वीडियो में महिला रोते हुए सड़क पर धरने पर बैठी दिखाई दे रही है। महिला ने लोगों को बताया कि दुकानदार उसे हर बार कम गोल-गप्पे देता है और झगड़ा करता है। यातायात जाम की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और उसने किसी तरह महिला को सड़क से हटाया।

वडोदरा में एक महिला को 20 रुपये में 6 की जगह सिर्फ 4 गोलगप्पे मिले, तो वो सड़क पर बैठकर रोने लगी। मामला बढ़ने पर DIAL 112 पुलिस टीम को आकर स्थिति संभालनी पड़ी।#GujaratiNews #vadodara #Vadodara #viralvideo #Gujarat pic.twitter.com/nhyzYQL8Ff — Webdunia Hindi (@WebduniaHindi) September 19, 2025 गौरतलब है कि गोलगप्पे भारत में लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है। लोग इसे पानी पताशे, पानी पुरी, पुचके और फुल्की के नाम से भी जानते हैं। 1 प्लेट में गोलगप्पे की संख्‍या और उसकी कीमत अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो सकती है।

edited by : Nrapendra Gupta