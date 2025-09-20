Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






2 गोलगप्पे कम मिले तो महिला ने दिया धरना, वीडियो वायरल

वडोदरा में धरने पर बैठी महिला का आरोप, दुकानदार ने 20 रुपए में 6 गोलगप्पे खिलाने को कहा था, 4 ही खिलाए

Advertiesment
हमें फॉलो करें gol gappe

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

वडोदरा , शनिवार, 20 सितम्बर 2025 (11:14 IST)
Vadodara Gol Gappa news : गुजरात के वडोदरा में एक दुकानदार को एक महिला को 2 गोलगप्पे खिलाना खासा महंगा पड़ गया। महिला सड़क पर ही धरने पर बैठ गई। इससे सड़क पर जाम लग गया। बहरहाल मामले में पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
 
महिला का कहना है कि दुकानदार ने महिला से 20 रुपए में 6 गोलगप्पे खिलाने को कहा था लेकिन उसने केवल 4 गोलगप्पे ही खिलाए। वहीं गोलगप्पे वाला भी अड़ गया कि उसने पूरे 6 गोलगप्पे खिलाए हैं। दोनों में इस बात पर बहस हो गई।
 
वायरल वीडियो में महिला रोते हुए सड़क पर धरने पर बैठी दिखाई दे रही है। महिला ने लोगों को बताया कि दुकानदार उसे हर बार कम गोल-गप्पे देता है और झगड़ा करता है। यातायात जाम की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और उसने किसी तरह महिला को सड़क से हटाया।
 
गौरतलब है कि गोलगप्पे भारत में लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है। लोग इसे पानी पताशे, पानी पुरी, पुचके और फुल्की के नाम से भी जानते हैं। 1 प्लेट में गोलगप्पे की संख्‍या और उसकी कीमत अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो सकती है।
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

LIVE: H1B Visa पर ट्रंप की सख्ती, सालाना लगेगी 88 लाख रुपए वीजा फीस

सम्बंधित जानकारी

होम
श्राद्ध पर्व
Shorts
फोटो
Reels