गुजरात में कार-एसयूवी की टक्कर के बाद लगी आग, 7 की मौत

गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में रविवार को एक राजमार्ग पर एक कार और एक वाहन (एसयूवी) के बीच हुई टक्कर के बाद आग लगने से कार में सवार सात लोगों की झुलसने से मौत हो गई।

पुलिस ने यह जानकारी दी। वधावन पुलिस थाने के निरीक्षक पीबी जडेजा ने बताया कि डेडादरा गांव के निकट अपराह्न लगभग साढ़े तीन बजे हुई इस घटना में कार में सवार सात लोग जिंदा जल गए जबकि एसयूवी में सवार तीन लोग मामूली रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के कारण राजमार्ग पर यातायात अवरुद्ध हो गया। स्थानीय अग्निशमन दल बचाव कार्य के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। भाषा Edited by : Sudhir Sharma