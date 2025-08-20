Biodata Maker

अहमदाबाद के स्कूल में 10वीं के छात्र की हत्या, आरोपी छात्र हिरासत में

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

अहमदाबाद , बुधवार, 20 अगस्त 2025 (12:44 IST)
Ahmedabad Crime news : गुजरात के अहमदाबाद में एक दिल दहला देने वाले घटनाक्रम में स्कूल में कक्षा 10वीं के एक छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में नाबालिग छात्र को हिरासत में लिया है।
 
बताया जा रहा है कि मंगलवार को अहमदाबाद के खोखरा स्थित सेवंथ डे स्कूल में 2 छात्रों के बीच किसी बात पर मामूली विवाद हो गया। स्कूल की छुट्टी के बाद एक छात्र ने दूसरे छा‍त्र को चाकू से गोद डाला। इस घटना से हड़कंप मच गया। घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
 
पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज जब्त कर जांच शुरू कर दी है। छात्र की मौत ने सांप्रदायिक रूप ले लिया। बुधवार को उग्र भीड़ ने स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की। 
