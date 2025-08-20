ganesh chaturthi

TMC ने साधा मोदी और शाह पर निशाना, कहा राज्य सरकारों को गिराने का विधेयक ला रही है केंद्र सरकार

Trinamool Congress accuses the central government

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 20 अगस्त 2025 (12:35 IST)
TMC accuses the central government: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसदों ने बुधवार को सरकार पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को राज्य सरकारों को सीधे गिराने की अनुमति देने के लिए नए विधेयक लाने का आरोप लगाया। यह टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब सरकार की बुधवार को संसद में 3 विधेयक पेश करने की योजना है जिसके तहत गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार या हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाया जा सकेगा।
 
5 साल की जेल की सजा हो सकती है : यदि उनमें से किसी को भी ऐसे अपराधों के लिए गिरफ्तार किया जाता है और लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है जिनमें कम से कम 5 साल की जेल की सजा हो सकती है तो वह 31वें दिन अपना पद गंवा देंगे। ये विधेयक हैं: केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक 2025, संविधान (130वां संशोधन) विधेयक 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025। इन विधेयकों की आलोचना करते हुए तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य साकेत गोखले ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह राज्य सरकारों को गिराने के लिए नए हथकंडे तलाश रहे हैं।ALSO READ: विपक्ष तृणमूल की शहीद दिवस रैली को विफल करने की कोशिश कर रहा : ममता बनर्जी
 
गोखले ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में आरोप लगाया, जब वोट-चोरी उजागर हो गई है तो मोदी-शाह नए हथकंडे तलाश रहे हैं। आज नया विधेयक लाया जा रहा है जिससे सीबीआई-ईडी को भाजपा के लिए राज्य सरकारों को सीधे गिराने की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति अपराधी तभी होता है जब अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाता है। इससे पहले तक, वह केवल एक 'आरोपी' होता है। आप महज आरोप के आधार पर मुख्यमंत्री/मंत्री को हटा नहीं सकते। मोदी-शाह की केंद्रीय एजेंसियों द्वारा गिरफ्तारी दोष का प्रमाण नहीं है।
 
उन्होंने कहा कि दिलचस्प तथ्य : पिछले 11 वर्षों में, भाजपा के किसी भी केंद्रीय/राज्य मंत्रियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सभी गिरफ्तारियां केवल विपक्षी नेताओं की ही हुई हैं। तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा ने कहा कि यह विधेयक संघीय ढांचे और न्यायपालिका दोनों को दरकिनार करता है।
 
उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि विपक्ष की भविष्यवाणियां सच हुईं- केवल 240 सांसदों के साथ भाजपा संविधान बदल रही है। नया विधेयक संघीय ढांचे और न्यायपालिका दोनों को दरकिनार करता है- केंद्र सरकार ईडी-सीबीआई का इस्तेमाल कर निर्वाचित विपक्षी दल के मुख्यमंत्री को झूठे आरोपों पर गिरफ्तार कर सकती है और किसी अदालत द्वारा दोषी ठहराए बिना उन्हें हटा सकती है।ALSO READ: कितने समय से रेकी कर रहा था रेखा गुप्ता का हमलावर, क्या है दिल्ली के मंत्रियों का दावा?
 
राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ'ब्रायन ने मंगलवार देर रात को कहा कि आधी रात को, अस्थिर 239 सीटों वाला मोदी गठबंधन संसद का मजाक बनाने और उसे बाधित करने के और तरीके खोज रहा है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इन तीनों विधेयकों को संसद की एक संयुक्त समिति को भेजने के लिए लोकसभा में एक प्रस्ताव भी पेश करेंगे।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

