दिल्ली के 50 स्कूलों को मिली बम की धमकी, पुलिस ने शुरू किया तलाश अभियान

bomb threats :
राष्ट्रीय राजधानी (national capital) के स्कूलों को बम की धमकी मिलने (Delhi received bomb threats) का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब दिल्ली के करीब 50 स्कूलों को बुधवार को ई-मेल (e-mail) के जरिए बम की धमकी मिली जिसके बाद पुलिस और अन्य आपातकालीन एजेंसियों ने तलाश अभियान शुरू किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।ALSO READ: दिल्ली के 3 स्कूलों को बम की धमकी मिलने के बाद केजरीवाल ने साधा भाजपा सरकार पर निशाना
50 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली :
पुलिस सूत्रों के अनुसार दिल्ली के लगभग 50 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इनमें द्वारका स्थित राहुल मॉडल स्कूल और मैक्सफोर्ट स्कूल, मालवीय नगर स्थित एसकेवी और प्रसाद नगर स्थित आंध्रा स्कूल शामिल हैं। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार 2 स्कूलों- मालवीय नगर स्थित एसकेवी और प्रसाद नगर स्थित आंध्रा स्कूल में बम की धमकी की सूचना क्रमश: सुबह 7 बजकर 40 मिनट पर और 7 बजकर 42 मिनट पर मिली।ALSO READ: DPS द्वारका स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, दिल्ली पुलिस मौके पर
अधिकारियों ने बताया कि पुलिस टीम, अग्निशमनकर्मी और बम निरोधक दस्ते तुरंत स्कूल पहुंचे। महज 2 दिन पहले 18 अगस्त को दिल्ली के 32 स्कूलों को इसी तरह की धमकी मिली थी, जो बाद में झूठी निकलीं।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta