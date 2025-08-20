दिल्ली के 50 स्कूलों को मिली बम की धमकी, पुलिस ने शुरू किया तलाश अभियान

पुलिस सूत्रों के अनुसार दिल्ली के लगभग 50 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इनमें द्वारका स्थित राहुल मॉडल स्कूल और मैक्सफोर्ट स्कूल, मालवीय नगर स्थित एसकेवी और प्रसाद नगर स्थित आंध्रा स्कूल शामिल हैं। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार 2 स्कूलों- मालवीय नगर स्थित एसकेवी और प्रसाद नगर स्थित आंध्रा स्कूल में बम की धमकी की सूचना क्रमश: सुबह 7 बजकर 40 मिनट पर और 7 बजकर 42 मिनट पर मिली।