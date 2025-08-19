जेपी नड्डा ने SIR पर राहुल गांधी को ऐसे घेरा, खड़ा हूं आज भी वहीं...जहां मेरा झूठ पकड़ाया

भारतीय जनता पार्टी (BJP) अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को एक महिला के वीडियो का हवाला देते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा जिसने पहले कांग्रेस नेता गांधी और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के तेजस्वी यादव के समक्ष दावा किया था कि उसके परिवार के छह सदस्यों के नाम बिहार में मसौदा मतदाता सूची से हटा दिए गए और फिर अपनी बात से पलट गई।

नड्डा ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करने के लिए एक गीत के बोल का इस्तेमाल किया। उन्होंने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया कि खड़ा हूं आज भी वहीं...जहां मेरा झूठ पकड़ाया, सच सामने आया और मैंने अपना मजाक बनवाया... खड़ा हूं आज भी वहीं।’’

गांधी चुनाव आयोग पर "वोट चोरी" का आरोप लगाते रहैं हैं और इन दिनों बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध को रेखांकित करने के लिए राज्य में एक अभियान चला रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष नड्डा के पोस्ट में एक यूजर्स के वीडियो का हवाला दिया गया है जिसमें एक महिला गांधी और यादव से कह रही है कि उसके परिवार के छह सदस्यों के नाम नयी तैयार की गई मसौदा सूची में नहीं हैं।

चुनाव आयोग पात्र मतदाताओं और राजनीतिक दलों के दावों और आपत्तियों का अध्ययन करने के बाद मसौदा सूची को अंतिम रूप देगा। उसी वीडियो में महिला बाद में यह कहती हुई सुनाई देती है कि उसके वार्ड के कुछ लोगों ने उसे बताया था कि उसके परिवार के सदस्यों के नाम नयी सूची में शामिल नहीं हैं और उसे गांधी और यादव से कहना चाहिए कि वे उनके नाम शामिल करवाएं।

महिला ने बताया कि बाद में उन्हें बताया गया कि उनके नाम सूची में हैं। महिला ने कहा कि हम अनपढ़ ग्रामीण हैं और हमें जो बताया गया, हमने वही किया।’’ भाजपा ने दावा किया है कि कांग्रेस का चुनाव आयोग पर हमला और "वोट चोरी" के उसके "निराधार" आरोप, "षड्यंत्र" के तहत देश में संवैधानिक निकायों और लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास है।

खड़ा हूँ आज भी वहीं… जहाँ मेरा झूठ पकड़ाया, सच सामने आया, और मैंने अपना मज़ाक बनवाया… खड़ा हूँ आज भी वहीं। https://t.co/Ihdl77pR97 — Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) August 19, 2025 कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी "वोटर अधिकार यात्रा" के तीसरे दिन नवादा में निर्वाचन आयोग और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर "वोट चोरी" में साझेदार होने का आरोप लगाया और कहा कि विपक्षी गठबंधन बिहार में एक भी वोट चोरी नहीं होने देगा। चुनाव आयोग ने रविवार को गांधी के दावों को खारिज कर दिया था और उनसे कहा था कि वे कानूनी तरीके से हलफनामा देकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं या माफी मांगें।