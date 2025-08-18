ganesh chaturthi

क्या हटाए जा सकते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त? जानिए क्या कहता है संविधान

WD Feature Desk

सोमवार, 18 अगस्त 2025 (17:27 IST)
cec impeachment motion process in hindi: भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) का पद भारतीय लोकतंत्र की नींव है। हाल के दिनों में, विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच बढ़ते टकराव ने इस पद की संवैधानिक सुरक्षा को लेकर बहस छेड़ दी है। सवाल यह उठता है कि क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है? जानिए क्या है इसकी पूरी प्रक्रिया और इस मामले में क्या कहता है संविधान?

संवैधानिक प्रावधान: न्यायाधीशों जैसी सुरक्षा
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324(5) मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया को परिभाषित करता है। यह अनुच्छेद स्पष्ट रूप से कहता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के समान आधारों और प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। यह प्रावधान चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।

इसका मतलब है कि कोई भी सरकार अपनी मनमर्जी से किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को नहीं हटा सकती। यह सुरक्षा इसलिए भी जरूरी है ताकि मुख्य चुनाव आयुक्त बिना किसी डर या दबाव के अपना काम कर सकें। वे सत्ताधारी दल के दबाव में न आएं और स्वतंत्र तरीके से चुनाव प्रक्रिया का संचालन कर सकें।

महाभियोग की जटिल प्रक्रिया
मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए संसद में महाभियोग जैसी जटिल प्रक्रिया का पालन करना होता है। यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 124(4) में वर्णित है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए है। इस प्रक्रिया के मुख्य चरण इस प्रकार हैं:

1. प्रस्ताव पेश करना: मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। इस प्रस्ताव पर लोकसभा के कम से कम 100 सदस्यों या राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए।
2. प्रस्ताव की स्वीकृति: सदन के पीठासीन अधिकारी (लोकसभा में स्पीकर या राज्यसभा में चेयरमैन) को प्रस्ताव स्वीकार करना या अस्वीकार करना होता है।
3. जांच समिति का गठन: यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो पीठासीन अधिकारी तीन सदस्यीय समिति का गठन करते हैं। इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होते हैं।
4. जांच और रिपोर्ट: समिति आरोपों की जांच करती है और अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपती है।
5. संसद में मतदान: यदि समिति आरोपों को सही पाती है, तो प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित किया जाना होता है। विशेष बहुमत का अर्थ है, सदन की कुल सदस्यता का बहुमत (50% से अधिक) और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई बहुमत।
6 राष्ट्रपति का अंतिम आदेश: दोनों सदनों से पारित होने के बाद, प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का अंतिम आदेश जारी करते हैं।

कितना व्यवहारिक है यह रास्ता?
किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना बेहद कठिन प्रक्रिया है, क्योंकि इसके लिए संसद के दोनों सदनों में भारी बहुमत की आवश्यकता होती है।हाल के परिदृश्य में महाभियोग के लिए इतना समर्थन जुटाना विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा। 
 
संवैधानिक सुरक्षा की ताकत
अब तक, भारत में किसी भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को इस औपचारिक महाभियोग प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारे संविधान ने चुनाव आयोग को कितनी मजबूत सुरक्षा दी है, जिससे वे बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन कर सकें। यह प्रक्रिया न केवल मुख्य चुनाव आयुक्त को सुरक्षा देती है, बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी जनता के विश्वास को बनाए रखती है।
