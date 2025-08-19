Voter Adhikar Yatra में तेजस्वी ने किया राहुल गांधी को पीएम बनाने का वादा, किसने सुनाई वोट चोरी की कहानी?

क्या बोले राहुल गांधी : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान अपने भाषण में कहा कि BJP ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश के चुनाव चुराए हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच चुनाव आयोग ने करीब 1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए। हमने चुनाव आयोग से पूछा- ये 1 करोड़ नए वोटर कौन हैं, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया।
'वोटर अधिकार यात्रा' में सुबोध कुमार जी ने नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi को 'वोट चोरी' की कहानी बताई।— Congress (@INCIndia) August 19, 2025
सुबोध जी ने बताया कि
• मेरा नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है
• मैंने 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट दिया था
• इतना ही नहीं, मैं लोकसभा चुनाव में पोलिंग एजेंट भी था… pic.twitter.com/DNN1Vng9XQ