Voter Adhikar Yatra में तेजस्वी ने किया राहुल गांधी को पीएम बनाने का वादा, किसने सुनाई वोट चोरी की कहानी?

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नवादा , मंगलवार, 19 अगस्त 2025 (12:46 IST)
Voter Adhikar Yatra : राजद नेता तेजस्वी यादव ने नवादा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप गठबंधन की सरकार बनाइए। हम अगली बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे।
 
राहुल को सुनाई वोट चोरी की कहानी : 'वोटर अधिकार यात्रा' में सुबोध कुमार ने नेता विपक्ष राहुल गांधी को 'वोट चोरी' की कहानी बताई। सुबोध ने बताया कि  मेरा नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। मैंने 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट दिया था। इतना ही नहीं, मैं लोकसभा चुनाव में पोलिंग एजेंट भी था।
 
क्या बोले राहुल गांधी : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान अपने भाषण में कहा कि BJP ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश के चुनाव चुराए हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच चुनाव आयोग ने करीब 1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए। हमने चुनाव आयोग से पूछा- ये 1 करोड़ नए वोटर कौन हैं, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया।

कांग्रेस नेता ने कहा कि हमने वीडियोग्राफी मांगी तो कानून बदल दिया। अब बिहार में SIR के नाम पर भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। हमें इन्हें वोट चोरी करने नहीं देंगे।
 
उन्होंने कहा कि पहले आपका वोटर कार्ड छीना जाएगा। उसके बाद राशन कार्ड छीन लिया जाएगा। फिर आपकी जमीनें अडानी-अंबानी को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ये देश चुनिंदा पूंजीपतियों का नहीं है। ये देश युवाओं, किसानों, छोटे व्यापारियों का है, लेकिन यहां सारा काम पूंजीपतियों के लिए होता है। इसलिए हमें ये हालात मिलकर बदलने हैं। 
