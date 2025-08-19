किस समुदाय से आते हैं सीपी राधाकृष्णन? उपराष्ट्रपति पद के लिए PM मोदी ने मांगा विपक्षी दलों से सहयोग

CP Radhakrishnan is NDA candidate for post of Vice President: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विपक्षी दलों से अपील की है कि वे उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का समर्थन करें। मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में राधाकृष्णन को सम्मानित किया और एनडीए के सांसदों से उनका परिचय भी कराया। हालांकि विपक्ष की ओर से अभी कोई उम्मीदवार सामने नहीं आया है, लेकिन विपक्ष की ओर से डीएमके के राज्यसभा सांसद तिरुचि शिवा का नाम चल रहा है।
ओबीसी समाज से आते हैं राधाकृष्णन : प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्षी दलों को उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन का समर्थन करना चाहिए ताकि राज्यसभा सभापति का चुनाव महासमिति के माध्यम से हो सके। उन्होंने कहा कि रक्षामंत्री राजनाथ सिंह सर्वसम्मति बनाने के लिए सभी दलों के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। मोदी ने एनडीए सांसदों की बैठक में कहा कि राधाकृष्णन ओबीसी समाज से आते हैं और बेहद सहज स्वभाव का जमीनी नेता हैं। वे राजनीति को खेल की तरह नहीं लेते। संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में हुई बैठक में कई केंद्रीय मंत्रियों समेत एनडीए के शीर्ष सांसद और नेता मौजूद थे।
अविवादित नेता हैं राधाकृष्णन : मोदी ने राधाकृष्णन की तारीफ करते हुए कहा कि वे राष्ट्रपति पद के लिए श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। उन्होंने बिना किसी विवाद के जीवन जिया है। भाजपा के अनुभवी नेता राधाकृष्णन (67) मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले हैं और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। वे उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपना नामांकन 20 अगस्त को दाखिल कर सकते हैं। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ है।
राधाकृष्णन की जीत तय : रीजीजू ने कहा कि राधाकृष्णन ने किसी भी विवाद से दूर रहकर एक साधारण जीवन जिया है। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति के रूप में उनका चुनाव पूरे देश के लिए खुशी की बात होगी। भाजपा नीत राजग को लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों वाले निर्वाचक मंडल में पूर्ण बहुमत प्राप्त है, ऐसे में राधाकृष्णन की जीत तय मानी जा रही है।
दूसरी ओर, विपक्षी गठबंधन इंडिया ने भी संकेत दिए हैं कि वह भी उपराष्ट्रपति चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेगा। इस बात की पूरी संभावना है कि विपक्षी उम्मीदवार भी तमिलनाडु से ही होगा। इस पद के लिए डीएमके नेता तिरुचि शिवा का नाम प्रमुखता से सामने आया है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala