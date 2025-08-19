किस समुदाय से आते हैं सीपी राधाकृष्णन? उपराष्ट्रपति पद के लिए PM मोदी ने मांगा विपक्षी दलों से सहयोग

CP Radhakrishnan is NDA candidate for post of Vice President: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विपक्षी दलों से अपील की है कि वे उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का समर्थन करें। मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में राधाकृष्णन को सम्मानित किया और एनडीए के सांसदों से उनका परिचय भी कराया। हालांकि विपक्ष की ओर से अभी कोई उम्मीदवार सामने नहीं आया है, लेकिन विपक्ष की ओर से डीएमके के राज्यसभा सांसद तिरुचि शिवा का नाम चल रहा है।

ओबीसी समाज से आते हैं राधाकृष्णन : प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्षी दलों को उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन का समर्थन करना चाहिए ताकि राज्यसभा सभापति का चुनाव महासमिति के माध्यम से हो सके। उन्होंने कहा कि रक्षामंत्री राजनाथ सिंह सर्वसम्मति बनाने के लिए सभी दलों के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। मोदी ने एनडीए सांसदों की बैठक में कहा कि राधाकृष्णन ओबीसी समाज से आते हैं और बेहद सहज स्वभाव का जमीनी नेता हैं। वे राजनीति को खेल की तरह नहीं लेते। संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में हुई बैठक में कई केंद्रीय मंत्रियों समेत एनडीए के शीर्ष सांसद और नेता मौजूद थे।