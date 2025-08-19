चिवनिंग यूपी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत, अब ब्रिटेन में पढ़ सकेंगे उत्तरप्रदेश के छात्र

Chevening UP Scholarship Scheme launched: ब्रिटेन के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा का सपना पूरा करने के उद्देश्य से उत्तरप्रदेश सरकार और ब्रिटेन के 'द फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस' (एफसीडीओ) के बीच मंगलवार को हुए एक ऐतिहासिक समझौते के तहत चिवनिंग-भारतरत्न श्री अटल बिहारी बाजपेयी उत्तरप्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह छात्रवृत्ति योजना प्रदेश की शिक्षा प्रणाली को नई दिशा देने और युवाओं को वैश्विक स्तर पर नेतृत्व की भूमिका के लिए तैयार करने का सशक्त माध्यम बनेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा, शोध और नेतृत्व में उत्कृष्टता प्राप्त करने का अवसर देना है। यह योजना शैक्षणिक सत्र 2025-26 से 3 वर्षों तक (2025-26, 2026-27 और 2027-28) संचालित होगी। इसके बाद 2028-29 से योजना को नवीनीकृत किया जाएगा।

भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त लिंडी कैमरन ने लखनऊ में मुख्यमंत्री के समक्ष हुए एमओयू पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि लखनऊ आकर इस समझौते पर हस्ताक्षर करना बेहद खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि 'चिवनिंग स्कॉलरशिप' के तहत अगले 3 वर्षों तक हर साल 5 छात्रों को ब्रिटेन में पूर्ण छात्रवृत्ति पर पढ़ाई का अवसर मिलेगा और यह ब्रिटेन व भारत के बीच गहराते रिश्तों का प्रतीक है।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta