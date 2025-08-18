नोएडा में अज्ञात वाहन की टक्कर में 2 कंपनी प्रतिनिधियों की मौत

Road accident in noida: नोएडा (Noida) के दादरी थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में 2 कंपनी प्रतिनिधियों (Delivery Boy) की मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि घटना रविवार रात राष्ट्रीय राजमार्ग-91 पर नई बस्ती गांव के मोड़ पर उस वक्त हुई, जब मोटरसाइकल पर सवार 2 कंपनी प्रतिनिधियों को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी।