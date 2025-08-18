janma asthmi

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






नोएडा में अज्ञात वाहन की टक्कर में 2 कंपनी प्रतिनिधियों की मौत

Advertiesment
हमें फॉलो करें accident

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नोएडा (उत्तरप्रदेश) , सोमवार, 18 अगस्त 2025 (11:55 IST)
Road accident in noida: नोएडा (Noida) के दादरी थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में 2 कंपनी प्रतिनिधियों (Delivery Boy) की मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि घटना रविवार रात राष्ट्रीय राजमार्ग-91 पर नई बस्ती गांव के मोड़ पर उस वक्त हुई, जब मोटरसाइकल पर सवार 2 कंपनी प्रतिनिधियों को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी।
 
थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान उत्तरप्रदेश के सुलतानपुर निवासी अंकित और बिहार के सीतामढ़ी निवासी राकेश के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

वोट चोरी और SIR पर बढ़ा विवाद, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग की तैयारी में विपक्ष

सम्बंधित जानकारी

होम
जन्माष्टमी
Shorts
फोटो
Reels