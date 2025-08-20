कितने समय से रेकी कर रहा था रेखा गुप्ता का हमलावर, क्या है दिल्ली के मंत्रियों का दावा?

मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी पर हमला बहुत ही गंभीर मामला है यह कोई राजनीतिक हमला नहीं है यह मारने की नियत से किया गया हमला है, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी को गिराकर मारने की कोशिश की गई है यह अपने आप में भयावह है। यह व्यक्ति मारने के इरादे से आया था इसके पास ना कोई कागज था ना कोई मुद्दा.. इसके मोबाइल में घर की रेकी के वीडियो मिले है, यह व्यक्ति सिर्फ हमला करने के उद्देश्य से ही आया था।