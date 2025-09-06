ganesh chaturthi

गुजरात के पावागढ़ में दर्दनाक हादसा, रोपवे ढहने से 6 लोगों की मौत

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शनिवार, 6 सितम्बर 2025 (18:32 IST)
पावागढ़ को लेकर एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है। मीडिया खबरों के मुताबिक पंचमहल जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पावागढ़ निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाले मालवाहक रोपवे के ढह जाने से 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतकों में 2 लिफ्ट ऑपरेटर, 2 कर्मचारी और 2 अन्य व्यक्ति शामिल हैं। हादसे को लेकर जांच की जा रही है। 
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुँच गईं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया।
मीडिया खबरों के अनुसार रोपवे का प्रयोग मांच से निज मंदिर कंस्ट्रक्शन पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। घटना सामने आने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं।  

