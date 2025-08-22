Gujarat : मामूली विवाद में 8वीं के छात्र ने सहपाठी पर चाकू से किया हमला

Gujarat crime News : गुजरात के महीसागर जिले में स्कूल के बाहर हुए मामूली विवाद में आठवीं कक्षा के एक छात्र ने अपने सहपाठी पर चाकू से हमला किया। पीड़ित के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी किशोर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पीड़ित छात्र का फिलहाल अस्पताल में उपचार किया जा रहा है और उसकी हालत स्थिर है। घायल लड़के के पिता के अनुसार, उनके बेटे पर एक मामूली बात पर हमला किया गया। यह घटना अहमदाबाद में एक निजी स्कूल के बाहर इसी तरह के हमले में दसवीं कक्षा के एक छात्र की हत्या के कुछ दिन बाद सामने आई है।

पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। यह घटना अहमदाबाद में एक निजी स्कूल के बाहर इसी तरह के हमले में दसवीं कक्षा के एक छात्र की हत्या के कुछ दिन बाद सामने आई है। एक अधिकारी ने बताया कि बालासिनोर कस्बे में एक सरकारी प्राथमिक स्कूल के द्वार के पास बृहस्पतिवार को छुट्टी के बाद आठवीं कक्षा के एक छात्र ने अपने सहपाठी पर धारदार वस्तु से हमला किया।

पुलिस अधीक्षक जयदीपसिंह जड़ेजा ने कहा, पीड़ित के पिता की शिकायत के आधार पर हमने आरोपी किशोर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पीड़ित छात्र का फिलहाल अस्पताल में उपचार किया जा रहा है और उसकी हालत स्थिर है। उन्होंने बताया कि बालासिनोर पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी किशोर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 118 (खतरनाक हथियारों या हानिकारक साधनों से चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया।

घायल लड़के के पिता के अनुसार, उनके बेटे पर एक मामूली बात पर हमला किया गया। पीड़ित के पिता ने कहा, मेरे बेटे के सहपाठी ने किसी छोटी सी बात पर गुस्सा होकर उस पर छोटे चाकू से हमला कर दिया। मेरे बेटे की पीठ, पेट और कंधे के पास चाकू के घाव हैं।

अहमदाबाद के खोखरा इलाके में स्थित ‘सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट’ स्कूल के मुख्य द्वार के पास मंगलवार को दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले एक लड़के की उसके ही एक सहपाठी ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। (भाषा)

