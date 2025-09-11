Biodata Maker

हार्दिक पटेल की मुश्किलें बढ़ीं, गिरफ्तारी वारंट जारी, जानिए क्‍या है मामला...

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, गुरुवार, 11 सितम्बर 2025 (12:36 IST)
Hardik Patel News : गुजरात की राजनीति में पाटीदार आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे भाजपा विधायक हार्दिक पटेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अहमदाबाद ग्रामीण कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले में शामिल तीनों आरोपियों का पता लगाने और उन्हें हिरासत में लेने के लिए टीमें तैयार कर ली हैं। इससे पहले भी हार्दिक पटेल के खिलाफ अन्य गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो चुकें हैं। साल 2020 में हार्दिक पटेल को एक अन्य मामले में जेल भेजा गया था। इससे गुजरात में कानून, राजनीति और सामुदायिक भावनाओं के बीच एक बड़े टकराव की स्थिति पैदा हो गई है।

खबरों के अनुसार, एक ग्रामीण अदालत ने 2018 के एक दंगा मामले में भूमिका के लिए हार्दिक पटेल और 2 अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। हार्दिक पर कानून-व्यवस्था भंग करने सहित कई धाराओं में केस दर्ज है।
पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान पाटीदार नेता और वर्तमान विरमगाम विधायक हार्दिक पटेल और आरोपियों के खिलाफ निकोल पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 143, 147149, 353, 188, 186, 120, 294, 34 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

हार्दिक ने अपने समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया था। निकोल इलाके में एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के रूप में शुरू हुआ यह प्रदर्शन हिंसा में बदल गया, जिसमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा और पुलिस को गुस्साए समर्थकों से जूझना पड़ा। हार्दिक बार-बार सुनवाई में पेश नहीं हुए।
हार्दिक की लगातार अनुपस्थिति से नाराज़ होकर अदालत ने उन्हें तुरंत गिरफ़्तार करने का आदेश दिया। 2020 में उन्हें आंदोलन से जुड़े एक अन्य मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जबकि 2023 में सुरेंद्रनगर की एक अदालत ने एक अलग वारंट जारी किया। हालांकि राज्य सरकार ने 2022 में उनके खिलाफ राजद्रोह के कई मामले वापस ले लिए, लेकिन यह विशेष दंगा मामला अनसुलझा रहा।
दिल्ली पुलिस ने किया पाकिस्तान से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का खुलासा, 5 संदिग्ध गिरफ्तार

